Gefährliche Dogmen bei GZSZ: "Der Herr will das nicht"

Die Mädchen haben gerade ihre Hausaufgaben in Mathematik erledigt, als Helena ihr Gespräch auf ein anderes Thema lenkt: "Ich weiß, er ist dein Großvater, aber dass er mit einem Mann zusammenlebt, ist ..." Kate unterbricht ihre Freundin: "Helena, ist doch auch egal", versucht sie die Thematik abzuwürgen.

Doch ihre Mitschülerin lässt nicht locker: "Nein, der Herr will das nicht, Homosexualität ist von der Natur nicht vorgesehen, es ist unnatürlich", postuliert sie und scheint Kate zum Nachdenken zu bringen.

Und dann setzt Helena noch einen drauf. "Hier, das hilft dir vielleicht, zu verstehen, was ich meine", kündigt sie an, holt ihr Handy heraus und spielt ein Video ab.

"Ich weiß, dass viele von euch sich Sorgen machen, weil ihr die Welt, in der ihr lebt, nicht mehr versteht: Männer leben mit Männern, Frauen mit Frauen, Jungs wollen plötzlich Mädchen sein und umgekehrt. [...] Wir alle leben nur, weil wir eine Mutter und einen Vater haben - ist das nicht Beweis genug dafür, was richtig ist und was falsch?", ist die Stimme eines Möchtegern-Predigers aus dem Off zu hören, der sich offensichtlich an Kinder und Jugendliche wendet.

