GZSZ: Wisst Ihr noch, wem Sunny zuallererst in Berlin ins Auge gefallen ist?

Berlin - Acht Jahre lang verzauberte Valentina Pahde (28) die Zuschauer als Sunny Richter in " Gute Zeiten, schlechte Zeiten ". Ende Januar fiel die vorerst letzte Klappe für die sympathische Münchnerin, aber könnt Ihr Euch noch an ihre erste Szene erinnern?

Vincent Krüger (31) hat von 2011 bis 2016 den Vince Köpke bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gemimt. © Oliver Dietze/dpa

Am 28. Januar 2015 schlug Jo Gerners Enkelin erstmals in Berlin auf. Die Tochter von Vanessa und Frank Richter wurde in Taiwan geboren und wuchs in einem goldenen Käfig auf.

Im Alter von 19 Jahren entschloss sie sich dazu, in die Spree-Metropole zu ziehen, um Architektur zu studieren und mehr Zeit mit ihrem Großvater zu verbringen.

Ihre erste Szene spielte nach ihrer Ankunft in der Berliner U-Bahn und wer saß da im gleichen Wagon mit ihr? Richtig, es war Vince Köpke, der von 2011 bis 2016 von Vincent Krüger (31) verkörpert wurde.

Und noch eine bekannte Figur der Daily Soap spielte eine wichtige Rolle in dieser Szene: der Obdachlose Norbert "Nobbi" Sommer, der seit 2006 in einer wiederkehrenden Rolle von Michael Siebert gespielt wird.

Günni bot den Fahrgästen gerade die Obdachlosen-Zeitung "Stratz" an und der gelernte Koch kaufte ihm ein Exemplar ab. Als er das Geld dafür aus seiner Hosentasche kramte, fiel ihm plötzlich die Blondine mit der Pudelmütze ins Auge.