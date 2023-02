GZSZ: Als Sunny Laura mit der Wahrheit konfrontiert, kommt es zum Streit mit Folgen

Berlin - "Bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten" geraten Laura und Yvonne im Streit um die angebliche Schutzgelderpressung aneinander – mit einem dramatischen Unfall am Ende.

Laura nahm für Moritz einen hohen Kredit auf. © RTL / Rolf Baumgartner

Was war passiert? Laura streckte ihrem Bruder Moritz für eine Konventionalstrafe 250.000 Euro vor. Geld, das ihr ausgerechnet jetzt fehlt. Denn: In einem Streit um mangelnden Lärmschutz legte sich Laura mit einem Nachbarn an – und der fordert nun 200.000 Euro. Doch die gewiefte Geschäftsfrau weiß sich zu helfen.

Sie behauptete gegenüber ihrer Mutter Yvonne, Johanna und Jo Gerner, dass das Mauerwerk mit Schutzgeld erpresst würde. Doch der gerissene Anwalt roch den Braten und setzte sicherheitshalber einen Anwalt auf Laura an. Beweise gab es für die Schutzgelderpressung keine. Daraufhin sind sich Sunny und Gerner einig, dass diese nur eine von Lauras Intrigen ist.

Die GZSZ-Wochenvorschau zeigt, wie Sunny und Yvonnes Tochter im Townhouse aneinandergeraten. "Du bist dir wirklich für nichts zu schade, häh?", konfrontiert Gerners Enkelin die Immobilienmaklerin und fragt: "Warum ziehst du nicht einfach aus, Laura?"

Ihre Antwort fällt kurz und bündig aus. "Weil ich bei meiner Mutter sein will", hält sie dagegen. Damit begnügt sich Sunny aber nicht und sie zischt ungläubig: "Hast du Angst, dass du sonst die Kontrolle über deine Lügen verlierst?"

Laura stellt sich unwissend. "Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst", erwidert sie, als sie an Sunny vorbei die Treppen hochgehen will.