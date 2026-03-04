Heimliches GZSZ-Aus: Serienliebling verlässt Kolle-Kiez
Berlin - Ihr Name taucht immer wieder auf. Drei Jahre ist es mittlerweile her, dass Valentina Pahde (31) bzw. Sunny Richter bei GZSZ den Kolle-Kiez verlassen hat. Doch obwohl vor allem der Gerner-Clan immer wieder Kontakt hält, ist jetzt klar: Sie wird nicht zurückkommen.
Was ursprünglich nur als XXL-Pause angedacht war, ist nun für immer: Valentina Pahde ist bei GZSZ ausgestiegen.
"Nach aktuellem Stand ist ein Comeback nicht geplant. Wir bedanken uns für die großartige Zusammenarbeit und wünschen Valentina von Herzen alles Gute für ihre Zukunft", teilte ein RTL-Sprecher mit.
GZSZ-Fans müssen sich damit endgültig von einem Serienliebling verabschieden. Rund sieben Jahre lang spielte der Pahde-Zwilling die Gerner-Enkelin Sunny, bekam während der Corona-Pandemie sogar einen eigenen GZSZ-Ableger, wollte sich aber nach so langer Zeit anderen Projekten widmen.
Anfang 2023 verabschiedete sich die Influencerin in eine zunächst einjährige Pause. Da diese allerdings nun schon drei Jahre andauert, kommt das GZSZ-Aus durch die Hintertür auch nicht ganz so überraschend.
GZSZ-Star Valentina Pahde bleibt Serientod erspart
"Eine Rückkehr zu GZSZ ist aktuell erst mal nicht in Planung. Denn es ist mir wichtig, auch mal in andere Rollen schlüpfen zu dürfen. Das dauert seine Zeit. Die Rollen liegen ja auch nicht auf der Straße", erklärte Pahde noch Ende des vergangenen Jahres der Bild und ergänzte: "Ich möchte dem einfach noch ein bisschen mehr Zeit geben, sodass ich die Möglichkeit habe, auch noch in andere Charaktere zu schlüpfen, bevor ich wieder zu Sunny werde."
Daraus wird nun doch nichts mehr. Zuletzt rückte ihre Rolle dennoch unfreiwillig wieder etwas in den Mittelpunkt. Mitten im Drama um Jo Gerner wollte Johanna dessen Krankenakte an Sunny verschicken, die vertrauliche E-Mail landete aber bei einer Journalistin, wofür Katrin Julian verantwortlich machte. Generell hätte Gerner gerne seine Enkelin weiterhin im Gerner-Clan, die blonde Beauty aber hat ihren Traumjob in den USA gefunden.
Kurios: Auch Thaddäus Meilinger (44) verabschiedete 2021 in eine GZSZ-Pause. Erst drei Jahre später folgte das offizielle GZSZ-Aus - ohne großes Tamtam. Der GZSZ-Fiesling Felix Lehmann wurde einfach für tot erklärt. Immerhin das bleibt Sunny erspart.
Titelfoto: RTL / Pascal Bünning