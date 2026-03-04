Heimliches GZSZ-Aus: Serienliebling verlässt Kolle-Kiez

Berlin - Ihr Name taucht immer wieder auf. Drei Jahre ist es mittlerweile her, dass Valentina Pahde (31) bzw. Sunny Richter bei GZSZ den Kolle-Kiez verlassen hat. Doch obwohl vor allem der Gerner-Clan immer wieder Kontakt hält, ist jetzt klar: Sie wird nicht zurückkommen.

Die GZSZ-Familie muss auf Valentina Pahde (31, 2.v.r.) verzichten. Ihr Ausstieg ist offiziell. © RTL / Pascal Bünning

Was ursprünglich nur als XXL-Pause angedacht war, ist nun für immer: Valentina Pahde ist bei GZSZ ausgestiegen.

"Nach aktuellem Stand ist ein Comeback nicht geplant. Wir bedanken uns für die großartige Zusammenarbeit und wünschen Valentina von Herzen alles Gute für ihre Zukunft", teilte ein RTL-Sprecher mit.

GZSZ-Fans müssen sich damit endgültig von einem Serienliebling verabschieden. Rund sieben Jahre lang spielte der Pahde-Zwilling die Gerner-Enkelin Sunny, bekam während der Corona-Pandemie sogar einen eigenen GZSZ-Ableger, wollte sich aber nach so langer Zeit anderen Projekten widmen.

Anfang 2023 verabschiedete sich die Influencerin in eine zunächst einjährige Pause. Da diese allerdings nun schon drei Jahre andauert, kommt das GZSZ-Aus durch die Hintertür auch nicht ganz so überraschend.