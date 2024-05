Das kommt überraschend: Dieser GZSZ-Star stirbt Serientod

Berlin - Er wird dem Kolle-Kiez fehlen, auch wenn er streng genommen schon lange weg ist . Drei Jahre lang ist es her, dass sich Thaddäus Meilinger (42) alias Felix Lehmann in eine Pause verabschiedet hat. Jetzt scheint klar zu sein: Er wird nicht mehr zurückkommen. Der GZSZ-Fiesling stirbt den Serientod.

Endlich sind Jo und Yvonne wieder vereint, der Brief aber könnte für die nächste Ehekrise sorgen. © RTL / Rolf Baumgartner

Eigentlich war dieser Brief für Laura gedacht, gerät aber in die falschen Hände - in Gerners Hände. Der kann nicht anders und liest den Abschiedsbrief. Demnach sei Felix an Pankreas-Krebs erkrankt und habe nur noch wenige Wochen zu leben. Eine Stelle im Abschiedsbrief macht Jo aber besonders stutzig: Rosa Lehmann, Felix' Mutter, war schon einmal verheiratet.

Über eine Scheidung lässt sich allerdings nichts finden, sodass die Ehe mit dem Vater von Felix nie rechtskräftig war. Heißt: Sie hätte auch nicht erben dürfen.

"Mir bleibt nicht mehr die Zeit, um mit meiner Mutter abzurechnen", schreibt Felix in seinem Brief. Deshalb überlasse er Laura dieses Geheimnis, mit dem sie sich die Lehmann-Bank schnappen kann.

Jo Gerner dürfte sich allerdings so eine Gelegenheit kaum entgehen lassen. Das deutete Schauspieler Wolfgang Bahro (63) bereits vor ein paar Wochen an: "Jo erfährt über einen Brief von Felix Lehmann an seine Ex-Frau Laura explosive Neuigkeiten … - mit Potenzial für sehr viel Gerner-Drama!"

GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL oder auf Abruf bei RTL+.