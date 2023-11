"Ich seh in dein Herz": GZSZ präsentiert sich in neuem Gewand

Der ikonische Refrain "Ich seh in Dein Herz - sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten!", flimmerte erstmals am 11. Mai 1992 über die TV-Bildschirme und ist seither nicht mehr aus der Daily Soap wegzudenken.

Nina Ensmann fühlt sich durch ihren Part im Vorspann noch mehr dem GZSZ-Team zugehörig. © RTL / Anna Riedel

"Ich bin sicher, dass ich total die Gänsehaut bekommen werde, wenn ich das zum ersten Mal sehen kann", freute sich der 38-Jährige in einem RTL-Interview über die Ehre, die ihm zuteilwird.

Nina Ensmann alias Jessica Reichelt wird fortan ebenso als eine der Hauptfiguren in dem Vorspann zu sehen sein, was ihr ein noch größeres Zugehörigkeitsgefühl verleiht, wie die Schauspielerin erklärte: "Man ist noch mal mehr Part of the Team, das ist schon cool!"

GZSZ-Urgesteine wie Wolfgang Bahro (63), der seit Episode 185 den gerissenen Geschäftsmann und Anwalt Hans-Joachim Gerner mimt, oder Ulrike Frank (54) als seine bessere Geschäfts(-Hälfte) Katrin Flemming dürfen aber natürlich genauso wenig fehlen.

Sie wurden für die aktuellen Intros in neuen Posen aufgenommen, um dem Ganzen einen frischen Look zu verleihen. Wer nicht die kommenden Tage abwarten will, der kann sich die drei neuen Versionen schon jetzt in einem RTL-Video anschauen.