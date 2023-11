ER ist der neue GZSZ-Bösewicht: "Verwandelt sich in einen miesen Motherf*****"

Carlos (r.) ist jedes Mittel recht, um an die Spitze von W&L zu gelangen und hintergeht erneut Tobias. © RTL / Rolf Baumgartner

Es hatte sich schon im Vorfeld immer wieder angedeutet, dass Carlos auch eine dunkle Seite hat, schließlich saß er vor seiner Ankunft im Kolle-Kiez kurzzeitig in einem spanischen Gefängnis.

Señor Lopez ist mit allen Wassern gewaschen, wenn es darum geht, seine persönlichen Interessen zu wahren. Dann ist ihm kein Trick zu schmutzig und im Kampf um W&L zeigt der Bauunternehmer jetzt sein wahres Gesicht.

Er hat sich mit Rosa Lehman auf einen teuflischen Pakt eingelassen, der ihn an die Spitze des Immobilien-Unternehmens befördern soll, doch geht es ihm um Geld und Macht allein?

"Katrin Flemming hat in Carlos Lopez dessen Killerinstinkt geweckt. Er ist ein Mensch, der dies nicht für das Geld tut, sondern um Aufregung in sein Leben zu bringen", erklärte Schauspieler Patrick Fernandez (38) in einem RTL-Interview die Beweggründe seiner Figur. "Er verwandelt sich jetzt wirklich in einen miesen Motherf***!"