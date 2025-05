Ist es doch die große GZSZ-Liebe? So geht es bei Maren und Julian weiter

Maren und Julian haben sich eigentlich auf eine zwanglose Affäre geeinigt. © RTL / Rolf Baumgartner

"Aber, wir kennen das, manchmal erhofft man sich dann doch noch ein bisschen mehr", stellt Schauspieler Onno Buß (30), der seit 100 Tagen Teil der Daily Soap ist, in einem RTL-Interview fest.

Wie soll ein Vertrag auch die Liebe im Zaum halten? Und so kommt es, wie es kommen muss: Julian verliebt sich in seine Herzdame und will mehr als nur den Spaß im Bett.

Eine Tatsache, die der GZSZ-Star voll und ganz nachvollziehen kann: "Wahrscheinlich wäre ich genau wie Julian: Wenn Gefühle entstehen, dann schrecke ich da nicht vor einem Blatt Papier zurück", denn er sei jemand, der sich "ganz pur und echt in Gefühle hineinstürzt".

Und auch der Altersunterschied, der zu Maren besteht, scheint den Gerner-Sohn nicht im Geringsten zu stören - getreu dem Motto: Wo die Liebe hinfällt - ebenfalls ein Umstand, den Buß voll und ganz nachvollziehen kann.