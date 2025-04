GZSZ-Maren setzt Julian die Pistole auf die Brust: "Take it or leave it!"

Wird Julian sich auf den "Vertrag" mit Maren einlassen? © RTL / Rolf Baumgartner

"Ich hab' noch mal nachgedacht", erklärt sie Julian und beginnt, in ihrer Tasche herumzukramen. Der ahnt nichts Gutes: "Oh, so fangen immer ziemlich miese Gespräche an."

Und er soll recht behalten, denn die Seefeld legt ihm einen "Vertrag" auf den Tisch. "Wir brauchen Regeln, keine Erwartungen", lässt sie ihren Liebhaber wissen.

"Was ist das?", fragt er und nimmt das Blatt Papier mit einem skeptischen Gesichtsausdruck entgegen. "Keine Erwartungen, dafür stehen da aber ziemlich viele Erwartungen von Dir drin", stellt er lachend fest, nachdem er ihre Zeilen gelesen hat.

"Take it or leave it!", setzt sie ihm die Pistole auf die Brust und legt damit einen klar abgesteckten Rahmen für ihre weiteren gemeinsamen Stunden fest.

Ob sich Julian auf diese Unverbindlichkeit einlässt oder ob Maren womöglich doch noch Gefühle für Gerners Sohn entwickelt, erfahrt Ihr montags bis freitags, ab 19.40 Uhr, bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.