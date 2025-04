Jetzt legt sich auch noch GZSZ-John mit Katrin an: "Es gibt zwei Möglichkeiten"

John setzt Katrin (l.) unter Druck. © RTL / Rolf Baumgartner

Im Mauerwerk will sie eigentlich nur was trinken, dann aber setzt sich John zu ihr - in keiner freundlichen Absicht, wie die Wochenvorschau bereits zeigt.

"Du lässt mich zusammenschlagen und erpresst Emily", stellt der Eventmanager wütend fest und setzt ihr die Pistole auf die Brust. "Es gibt zwei Möglichkeiten, Katrin: Entweder du zeigst dich selbst an oder ich mache das."

Hintergrund: Vor wenigen Wochen wurde John noch krankenhausreif geschlagen. Ein ihm unbekannter Mann hatte ihn dabei fotografiert, wie er in seiner Jacke eine Schatulle wertvoller Ohrringe entdeckt. Das bemerkte auch die Kolle-Kiez-Größe. Er stellte den Mann zur Rede, was jedoch ein böses Ende nahm.



Lange Zeit blieb er jedoch im Unklaren - bis jetzt. Dass er mit Gehirnerschütterung im Krankenhaus landete, wollte zwar auch Katrin nicht, dennoch ist sie an der Prügel-Attacke nicht ganz unschuldig. In ihrer Wut um die Affäre von Emily und Tobias war John für sie ein willkommenes Druckmittel.