GZSZ: Lässt sich Emily von Katrin erpressen? "Die lügt wie gedruckt"

"Ich verstehe einfach nicht, warum Du Dich von dieser Kuh so unter Druck setzen lässt? Die lügt wie gedruckt", behauptet Philips Freundin erbost, woraufhin Emily sie auf Katrins Beweisfoto aufmerksam macht.

Jessica, die von der Erpressung Wind bekommen hat, versucht ihre Schwägerin in spe davon abzuhalten, auf Katrins fiese Forderung einzugehen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Denn ihre Affäre mit dem Bauingenieur ist durch ein Überwachungsvideo aufgeflogen und Katrin will sich die Schmach, dass ihr Ex-Mann ausgerechnet ein Techtelmechtel mit ihrer Geschäftspartnerin hat, nicht bieten lassen.

Jessica (l.) versucht, Emily zu trösten, die sich zu Weihnachten eigentlich nichts sehnlicher als Tobias an ihrer Seite wünscht.

Es könne Tausend andere Gründe dafür geben, dass John das Schmuckstück in der Hand gehalten hat, betont Jessica.

Doch Emily will lieber klein beigeben: "Wenn ich mich weiter mit Tobias treffe, dann riskiere ich, dass sie John noch mehr ins Visier nimmt oder Philip oder Kate", resigniert sie.

Warum sie sich das überhaupt mit Katrin antue, will Ninas Schwester daraufhin wissen. "Ich lasse mich doch nicht aus meiner eigenen Firma rausdrängen", erklärt die Mitgründerin von "Female³".

"Und Tobias? Er bedeutet Dir was", lässt Jessi nicht locker. "Das war eine Affäre und das ist jetzt vorbei. War total daneben, was mit Tobias anzufangen", lügt sich Emily in die eigene Tasche.

Ob sie ihrem Verlangen tatsächlich widerstehen kann oder ihren Gefühlen am Ende doch nachgibt und sich ihren größten Weihnachtswunsch erfüllt, erfahrt Ihr montags bis freitags (außer an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen)