GZSZ: Katrin baut schlimmen Suff-Unfall und nietet Serienliebling um

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " steckt Katrin in einer handfesten Lebenskrise. Ihre Vergangenheit holt sie ein und sie droht, wieder dem Alkohol zu verfallen . Nun kommt es zum nächsten dramatischen Zwischenfall.

Dass Tobias mit Emily (l.) eine heimliche Affäre begonnen hat, hinterlässt bei Katrin (r.) tiefe Spuren. © RTL / Rolf Baumgartner

Nach der Trennung von Tobias befindet sich die sonst so toughe Geschäftsfrau in einer Abwärtsspirale aus Enttäuschung und Erpressung. Zunächst schienen die Fronten geklärt, doch als er ausgerechnet mit Emily in die Kiste steigt, ist Katrin außer sich und getrieben von Wut und Rache.

Als Tobias sie schamlos ausnutzt und noch einmal die Laken mit ihr zum Glühen bringt, erleidet sie ein schweres Trauma.



"Am nächsten Morgen lässt er die Maske fallen, Katrin erkennt, dass er sie sexuell gedemütigt hat. Der Mann, den sie einmal geliebt hatte, dem sie helfen wollte, hat sie nicht nur verraten, sondern sogar emotional missbraucht", erzählte Schauspielerin Ulrike Frank (56) im Interview mit "RTL".

Doch für Katrin sei es fast unmöglich, mit dem Trauma klarzukommen, berichtete Frank weiter. "Katrin ist so verletzt, sie erträgt es nicht, sich dem zu stellen. Sie möchte sich nur noch betäuben. Um dieses Problem zu lösen, greift sie nach dem rettenden Strohhalm, der schon einmal ihr Unglück war: Alkohol."