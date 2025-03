GZSZ: Während Emily und Tobias ihr Glück genießen, stürzt Katrin heftig ab

Berlin - Emily und Tobias sind bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " am Ziel ihrer Träume angekommen und können ihr Glück in aller Öffentlichkeit genießen - ein schwerer Schlag für Katrin.

Tobias ist es dank einer fiesen List gelungen, an das Beweismaterial zu kommen, mit dem Katrin seine neue Flamme erpresst hat . Um sich Zugang zu ihrer Wohnung zu verschaffen, spielte er ihr einen Beinahe-Rückfall in seine Spielsucht vor.

Katrin (r.) gibt sich im Kampf um Tobias geschlagen. © RTL / Rolf Baumgartner

"Das ist sonst alles zu viel", erklärt sie ihrem Freund. Kate hat gerade erst einen Schulwechsel vollzogen und tut sich schwer, neue Freunde zu finden. Daher wolle sie es ihr lieber schonend beibringen.

Das ist dann allerdings gar nicht mehr nötig, denn gerade als die zwei sich küssen, platzt ausgerechnet Kate herein und nimmt den Anblick mit einem erstaunten "Oh" zur Kenntnis. Die Katze ist also aus dem Sack.

Währenddessen hat der Verrat von Tobias tiefe Spuren bei Katrin hinterlassen. In ihrer Wut und Verzweiflung droht die trockene Alkoholikerin einen Rückfall zu erleiden.

Sie besorgt sich eine Flasche Rotwein, gießt sich ein Glas ein und setzt an. Wer jetzt denkt, dass sie noch rechtzeitig zur Besinnung kommt, sieht sich getäuscht: Katrin leert das Glas in einem Zug!

Wie Kate auf die neue Liebe ihrer Mutter reagiert und wie heftig Katrins Absturz wird, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.