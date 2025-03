Bei GZSZ wird's "abgründig": Lassen Katrin und Tobias die Laken glühen?

Berlin - Eigentlich sind Katrin und Tobias bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " als Paar längst Geschichte, aber um endlich an sein Ziel zu kommen ist ihm offenbar jedes Mittel recht.

Dafür greift er zu einer fiesen Notlüge: Er gaukelt seiner ehemaligen Geliebten vor, dass er Angst hat, wieder spielsüchtig zu werden. Mit Erfolg, denn aus Sorge lässt sie ihn bei sich übernachten. Endlich scheint Tobias am Ziel zu sein, doch dann kommt alles ganz anders, als erwartet, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Stattdessen versucht Tobias mit allen Mitteln an die Beweise zu kommen, mit denen Katrin angeblich Emilys Halbbruder ins Gefängnis bringen könnte . Doch er kann die belastenden Beweismittel einfach nicht finden und sieht daher nur einen Ausweg: Er muss sich irgendwie Zugang zu ihrer Wohnung verschaffen.

Seitdem der Bauleiter nämlich von Katrins Erpressung weiß , würde er seiner Ex-Frau am liebsten ordentlich die Meinung geigen. Nur aus Rücksicht auf Emily und ihre Angst um John hat er sich bislang auf die Zunge gebissen.

Tobias erschleicht sich mit einer fiesen List Zugang zu Katrins Wohnung. © RTL / Rolf Baumgartner

Doch dann ruft sie plötzlich nach ihm und Emilys Freund lässt den Schlüssel klirrend zu Boden fallen. Es gelingt ihm gerade noch rechtzeitig, ihn unter seinem Fuß zu verstecken, bevor seine Gastgeberin vor ihm steht.

"Alles okay?", fragt sie besorgt, woraufhin er erwidert, dass er nicht schlafen könne. "Ich auch nicht", entgegnet sie ihm. "Du bist nicht allein, ich bin für Dich da", versichert sie ihm in Anlehnung an seine Spielsucht und umarmt ihn liebevoll.

Urplötzlich reißt er sie zurück, drückt sie an die Wand und beginnt sie leidenschaftlich zu küssen. Katrin, die zunächst erschrickt, lässt sich willig auf das Liebesspiel ein. Tobias nutzt das Ablenkungsmanöver derweil dazu, um den Schlüssel mit dem Fuß unter einen Schrank zu schieben.

Nachdem es ihm gelungen ist, bricht er den Kuss ab - alles nur Taktik? Nein, denn nach einer kurzen Pause geht die wilde Knutscherei zügellos weiter. "Es wird abgründig", kündigte Darsteller Jan Kittmann (42) Mitte Februar in einem Interview an - meinte er wohl das damit?

Ob die beiden wieder miteinander im Bett landen und Tobias seiner Emily untreu wird, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.