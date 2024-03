GZSZ feiert 8000. Folge vor Gericht: Knast durch Intrige oder Sieg für die Liebe?

Wird Tobias dem Druck vor Gericht standhalten und weiter loyal zu Katrin stehen? © RTL / Anna Riedel

In der Jubiläumsfolge, mit Katrin, Tobias, Carlos und Alicia im Mittelpunkt, steht nämlich die Gerichtsverhandlung gegen den neuen W&L-Boss an, der sich wegen Mordes an seinem ehemaligen Helfershelfer Agim Sula verantworten muss.

Die GZSZ-Zuschauer wissen natürlich längst, dass Sula durch einen Unfall ums Leben gekommen ist, allerdings haben Katrin und Tobias dafür gesorgt, dass der Verdacht auf ihren Widersacher fällt.

Die toughe Geschäftsfrau hat ein Video gelöscht, das die Unschuld von Carlos beweisen würde und Tobias hat eine Falschaussage getätigt, alles nur, um Rache an dem Firmendieb zu nehmen.

In Folge 8000 erreicht diese Intrige dann also ihren Höhepunkt und Katrin hofft, "dass mit der Gerichtsverhandlung endlich ein Schlusspunkt gesetzt wird", wie Darstellerin Ulrike Frank (55) in einem RTL-Interview ankündigte.

Denn Tobias bekomme langsam aber sicher Gewissensbisse. "Es spitzt sich alles zu und wird zu einer Frage der Loyalität", blickte die Promi-Dame voraus.