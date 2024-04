Macht sie Schluss? GZSZ-Star Ulrike Frank spricht über Zukunft

Berlin - Ulrike Frank (55) verkörpert bereits seit mehr als 21 Jahren die Katrin Flemming bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " und ist eine der Hauptfiguren in der anstehenden Jubiläumsepisode. Aber wie lange wird sie die Kultfigur in der Daily Soap noch spielen?

Ulrike Frank (55) führt seit 21 Jahren ein "Doppelleben" mit ihrer GZSZ-Figur Katrin Flemming. © RTL / Anna Riedel

In einem RTL-Interview anlässlich der 8000. Episode hat die Serien-Ikone sich auch über ihre Zukunft bei der Daily Soap geäußert.

"So darf es meinetwegen gerne bleiben", verkündete sie, denn ihre Freude, "dass es mit Katrin und mir immer wieder weitergeht", sei sehr groß.

Das sind doch gute Nachrichten für die Fans, die damit weiter auf spannende Geschichten mit ihrem Liebling vorausschauen können. Gleichzeitig freue sich die 55-Jährige darüber, "dass ich auch in andere Rollen schlüpfe, sei es im Theater oder bei anderen Serien oder Filmen."

Das mache schließlich den Reiz dieses Berufes aus, erklärte sie und so wird sie auch in Zukunft Auszeiten bei der TV-Serie nehmen, um in anderen Projekten mitzuwirken oder "auf Theatertournee zu gehen".