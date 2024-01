GZSZ-Urgestein hört auf: Musste er gehen?

Thomas Drechsel (36) alias Max "Tuner" Krüger hört nach 15 Jahren bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" auf. © RTL / Florian Reick

Das GZSZ-Urgestein verlässt die erfolgreiche Daily Soap nach fast 15 Jahren, aber geht er wirklich freiwillig?

"Auch wenn ich gern noch mal 15 Jahre geblieben wäre, kann ich verstehen, dass sich der Cast ändert und die Geschichten der Charaktere irgendwann einmal auserzählt sind", merkte der Schauspieler in einem RTL-Interview an.

Klingt also in der Tat nach einem nicht ganz freiwilligen Abschied!

Drechsel tauchte erstmals in Episode 4227 am 27. April 2009 in der beliebten Vorabendserie auf. Damals sollte er eigentlich nur die Nebenrolle eines Gang-Mitglieds spielen. "Da ging es heiß zur Sache. Es war nicht so einfach, solch einen Rüpel zu spielen", erinnerte sich der 36-Jährige.

Ähnlich wie Ulrike Frank, alias Katrin Flemming, etablierte sich Max "Tuner" Krüger dann aber immer mehr und stieg schließlich in die Hauptbesetzung auf.