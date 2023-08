GZSZ macht Abstecher ins Ausland: HIER wird das Spielfilm-Special gedreht

Hin und wieder begibt sich "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" für eine Episode in Spielfilmlänge in fremde Gefilde, so auch dieses Jahr, wenn es nach Paris geht.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" begibt sich hin und wieder für eine Episode in Spielfilmlänge in fremde Gefilde, so auch dieses Jahr.

Chryssanthi Kavazi (34) und Felix von Jascheroff (41) sind vollkommen begeistert vom Flair der Seine-Metropole. © RTL / Anna Lena Riedel Kürzlich sind die Dreharbeiten zu dem Spielfilm-Event gestartet und die haben unter anderem die GZSZ-Stars Anne Menden (37), Chryssanthi Kavazi (34) und Felix von Jascheroff (41) nach Paris geführt. Doch was verschlägt Emily, Laura und John gemeinsam in die Stadt der Liebe? Genaue Details werden natürlich noch nicht verraten, aber die ausführende Produzentin Christiane Ghosh kündigte "Romantik, Crime, Mode und große Emotionen mit atemberaubenden Bildern aus der Hauptstadt der Liebe" an. Und die Darsteller wurden sogleich in den Bann der französischen Hauptstadt gezogen. "Allein der Ort ist eine Augenweide und gemeinsam mit meinen Kolleg:innen bin ich sehr dankbar, dass ich hier drehen darf", zeigte sich von Jascheroff hocherfreut. Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) GZSZ-Gänsehaut-Spoiler: So treffen sich Yvonne und Laura wieder Es sei immer ein Abenteuer, wenn man die Möglichkeit habe, außerhalb Deutschlands zu drehen. Nicht das erste Mal für den 41-Jährigen, der bereits 2018 beim Mallorca-Special mit von der Partie war und dabei von Erik angeschossen wurde.

Die GZSZ-Stars Chryssanthi Kavazi und Felix von Jascheroff sind hin und weg von Paris