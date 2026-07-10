GZSZ: Dieses winzige Detail bringt Nina plötzlich in größte Gefahr
Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wächst der Druck auf Nina nach ihrem emotionalen Zusammenbruch weiter. Kommt Toni ihrer Mutter und Doppelmörderin jetzt auf die Schliche?
Nina, die Zoe im Affekt in den Rücken schoss und dann auch noch im Streit versehentlich Carlos abknallte, sucht sich professionelle Hilfe bei einer Psychologin, doch mit der ganzen Wahrheit rückt die Geschäftsfrau dort nicht raus. Immer mehr wachsen die Schuldgefühle und sie droht an ihnen zu zerbrechen.
Auch Toni steckt in einer Krise: weil sie Konkurrentin Matilda auf der Straße verbal angegangen ist, ließ Gerner seine Kontakte spielen. Die Folge: Die Polizistin wurde suspendiert.
Obwohl sie ihre Marke abgeben musste, ermittelt Kommissar Zufall weiter - und die Ereignisse überschlagen sich, wie die GZSZ-Wochenvorschau bereits zeigt.
Bei einem Besuch ihrer Mutter fällt ihr Blick auf ein Foto von Ninas Argentinien-Reise, das den Mordfall in ein neues Licht rückt.
Der Urlaubsschnappschuss wirkt zunächst harmlos, bis Toni ein Detail bemerkt, das ihr sofort bekannt vorkommt: An Ninas Jacke fehlt ein Knopf, der verblüffende Ähnlichkeit mit einem Beweisstück hat, das die Polizei zuvor in der Nähe eines Flusses bei Berlin sichergestellt hat - zusammen mit der Tatwaffe.
Toni schöpft bei GZSZ Verdacht: Die Schlinge um Nina zieht sich zu
Ohne ihre Mutter einzuweihen, steckt die suspendierte Ermittlerin das Foto ein und fährt unter einem Vorwand zu ihrem Kollegen Schmitti aufs Polizeirevier. Dort vergleicht sie den Knopf mit der polizeilichen Aufnahme des Fundstücks.
"Scheiße", bricht es aus Toni heraus. Es sind exakt die Knöpfe wie in der Ermittlungsakte. Sie wird stutzig, denn der Knopf sollen von einer Einzelanfertigung stammen, nicht von der Stange sein. Langsam fügen sich die Puzzlesteine zusammen: Ninas Kopfschmerzen samt Schlaflosigkeit, dazu Jessicas plötzlich abgesagte Hochzeit mit Philipp.
Toni drängt sich der Verdacht auf: Könnte ihre eigene Mutter mit den beiden Tötungsdelikten in Verbindung stehen?
Ob der auffällige Knopf tatsächlich den entscheidenden Durchbruch bringt und Toni sich trotz ihrer Suspendierung Schmitti anvertraut, das erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner