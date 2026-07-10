GZSZ: Dieses winzige Detail bringt Nina plötzlich in größte Gefahr

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " wächst der Druck auf Nina nach ihrem emotionalen Zusammenbruch weiter. Kommt Toni ihrer Mutter und Doppelmörderin jetzt auf die Schliche?

Nina (l.) und Toni sind von den sich überschlagenden Ereignissen überrollt. © RTL / Rolf Baumgartner

Nina, die Zoe im Affekt in den Rücken schoss und dann auch noch im Streit versehentlich Carlos abknallte, sucht sich professionelle Hilfe bei einer Psychologin, doch mit der ganzen Wahrheit rückt die Geschäftsfrau dort nicht raus. Immer mehr wachsen die Schuldgefühle und sie droht an ihnen zu zerbrechen.

Auch Toni steckt in einer Krise: weil sie Konkurrentin Matilda auf der Straße verbal angegangen ist, ließ Gerner seine Kontakte spielen. Die Folge: Die Polizistin wurde suspendiert.

Obwohl sie ihre Marke abgeben musste, ermittelt Kommissar Zufall weiter - und die Ereignisse überschlagen sich, wie die GZSZ-Wochenvorschau bereits zeigt.

Bei einem Besuch ihrer Mutter fällt ihr Blick auf ein Foto von Ninas Argentinien-Reise, das den Mordfall in ein neues Licht rückt.

Der Urlaubsschnappschuss wirkt zunächst harmlos, bis Toni ein Detail bemerkt, das ihr sofort bekannt vorkommt: An Ninas Jacke fehlt ein Knopf, der verblüffende Ähnlichkeit mit einem Beweisstück hat, das die Polizei zuvor in der Nähe eines Flusses bei Berlin sichergestellt hat - zusammen mit der Tatwaffe.