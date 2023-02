Anne Menden prangert sexuelle Belästigung im Netz an: "Sei keine Rosette"

Berlin - Anne Menden (37) sagt, was sie denkt und setzt sich immer wieder gegen Hater bei Social Media zur Wehr. Diesmal prangert sie sexuelle Belästigung bei Instagram und Co. an.

Für manche Kommentare hat Anne Menden einfach nur noch ein müdes und wohl auch verbittertes Lächeln übrig. © Screenshot/Instagram/annemenden (Bildmontage)

Und auch den Hinweis, einfach nicht auf Belästigungen oder Beleidigungen zu reagieren, wies sie weit von sich, denn "das Mundtot machen ist einfach nur eine andere Art des Gutheißens solcher Handlungen", stellte sie fest.

Und sie zog in ihrem Beitrag auch eine klare Grenze zwischen "Meinung sagen und sexueller Belästigung", die schlicht und einfach in einer Straftat bestehe.

"Also sei keine Rosette und benimm Dich anständig", forderte sie die betreffenden Follower zu einem besseren Benehmen und Umgang miteinander auf.

"Egal wer betroffen ist, lasst Euch den Rotz doch nicht gefallen! Wir haben Möglichkeiten, dagegen vorzugehen und die sollten wir nutzen", rief sie ihre Community auf, solche Straftatbestände auch anzuzeigen.

Ihre Promi-Kolleginnen Laura Vetter (26), Olivia Marei (33) und Annabelle Mandeng (51) applaudierten Anne Menden in der Kommentarspalte für diesen wichtigen Beitrag. In dem dazugehörigen Video zeigt der GZSZ-Star übrigens, was sie am liebsten mit solchen Perversen machen würde - natürlich nur in ihrer Fantasie.