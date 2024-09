Ex-GZSZ-Star Thomas Drechsel zeigt es seinen Kritikern

Diese Erfolgsgeschichte haben ihm einige Kritiker allerdings gar nicht zugetraut. "Es gab sogar Stimmen, die gesagt haben: Nach einem Jahr bist du weg vom Fenster und dann kannst du sehen, wo du bleibst", gab er am roten Teppich preis.

Er sei sehr dankbar, dass er die Chance habe, "noch da stattzufinden und meine Leidenschaft zu zeigen und zu teilen", berichtete der 37-Jährige in einem RTL-Interview anlässlich einer Restaurantöffnung in Berlin .

Im Moment denkt er über so etwas aber freilich nicht nach, sondern verdingt sich lieber als erfolgreicher Foodblogger, obwohl er mit dieser großen Zustimmung bei Instagram und Co. eigentlich gar nicht gerechnet habe.

15 Jahre lang mimte der Schauspieler die beliebte Figur Max Krüger in der Daily Soap, bevor Mitte Januar die (vorerst?) letzte Klappe für ihn fiel , denn "Tuners" Abschied nach Australien lässt natürlich die Möglichkeit einer Rückkehr in den Kolle-Kiez offen.

Thomas Drechsel widmet sich auch weiterhin der Schauspielerei. © Screenshot/Instagram/thomas.drechsel.official (Bildmontage)

Die hat er mit seinem Triumph allerdings schnell zum Schweigen gebracht. "Wenn man was gern macht und aus dem Herzen heraus, dann kann es nur ein Erfolg werden", betonte Drechsel.

Er könne sein Leben endlich so gestalten, wie er wolle, ganz ohne Drehpläne und -bücher. Es sei schön, auf eigenen Beinen zu stehen. "Ich kann das machen, jeden Tag, was ich möchte", ließ der gebürtige Berliner wissen.

Dabei hat sich Thomas nach seinem GZSZ-Abgang nicht einmal eine kurze Verschnaufpause gegönnt, wie es wohl viele seiner Kollegen an seiner Stelle getan hätten. Für ihn sei vielmehr stets wichtig gewesen, "dass ich nicht irgendwie zu Hause rumsitze", erklärte er in diesem Zusammenhang.

Apropos GZSZ: Bei der Eröffnung des "Le Consulat" gab es am Mittwoch auch ein freudiges Wiedersehen mit einigen Weggefährten, unter anderem Iris Mareike Steen (32), Eva Mona Rodekirchen (48) und Lars Pape (53).

Und auch der Schauspielerei bleibt Thomas Drechsel weiterhin treu. Er habe in Belgien "was Schönes im Mai abgedreht", dürfe aber noch nicht darüber sprechen, "aber es kommt jetzt bald", kündigte er an.