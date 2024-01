13.01.2024 13:50 764 Letzte Klappe für GZSZ-Tuner gefallen: Fans gehen auf die Barrikaden!

Für Thomas Drechsel ist am gestrigen Freitag die letzte Klappe am Set von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gefallen, was vielen Fans überhaupt nicht gefällt.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Für Thomas Drechsel (36) ist am gestrigen Freitag die letzte Klappe am Set von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gefallen, was vielen Fans rein gar nicht gefällt. Thomas Drechsel (36) hat am gestrigen Freitag seinen letzten Drehtag für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" absolviert. © RTL / Bernd Jaworek Nach 15 Jahren ist Schluss für das GZSZ-Urgestein, denn die Verantwortlichen wollen offenbar lieber neue Figuren in die beliebte Vorabendserie einbauen oder in den Mittelpunkt rücken, sodass der Vertrag des 36-Jährigen nicht verlängert wurde. "Auch wenn ich gern noch mal 15 Jahre geblieben wäre, kann ich verstehen, dass sich der Cast ändert und die Geschichten der Charaktere irgendwann einmal auserzählt sind", erklärte Drechsel seinen Abschied. Doch gibt es über Tuner wirklich keine interessanten Storys mehr zu erzählen? Viele Fans sehen das anders und sind bei Instagram auf die Barrikaden gegangen. Sie können nicht verstehen, dass die beliebte Figur einfach gestrichen wurde. Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) GZSZ-Erik hat heißes Date, doch die Reaktion seiner Partnerin überrascht "Warum lassen Sie die besten Charaktere immer gehen ... sehr schade ...", beschwerte sich eine Nutzerin in der Kommentarspalte. Eine andere Followerin meinte, dies sei "der größte Fehler von der Produktion", und verteilte gleich zwei "Daumen runter" in Emoji-Form. GZSZ-Fans wünschen sich Happy End für Tuner Tuner hat sich immer eine echte Familie gewünscht, die richtige Partnerin aber bislang nicht gefunden. © TVNow "Da gibt's doch so viele Geschichten, die man doch reinbringen kann", merkte ein dritter Nutzer an und ein weiblicher Serien-Fan hatte auch sogleich eine bislang fehlende Story rund um Max parat: "Er hätte ein Happy End mit der richtigen Frau verdient", wünschte sie sich. In der Tat hat der sympathische Kaffee-Millionär nie die Frau fürs Leben gefunden. Zwar ist er der leibliche Vater von Emilys Tochter Kate, allerdings waren die beiden nur für kurze Zeit ein Paar. Eine richtige Familie war dem ehemaligen Schrauber nicht vergönnt, obwohl er sich eigentlich nichts sehnlicher wünschte. Zuletzt endete seine Liaison mit Jessica mit einem großen Knall, wobei Tuner eine sehr düstere Seite von sich zeigte. Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) GZSZ-Maren erfährt die schreckliche Wahrheit: "Wusste einfach nicht weiter" Nun ist seine letzte Szene also im Kasten, aber der eine oder andere Fan hoffte auf ein offenes Ende, "sodass er mal zurückkommen kann". Bis ins Frühjahr hinein wird der GZSZ-Star aber zunächst einmal noch in der Daily Soap zu sehen sein. Wie sich Tuner letztendlich vom Kolle-Kiez verabschieden und ob er auf den letzten Drücker vielleicht doch noch die große Liebe finden wird, erfahrt Ihr in den kommenden Wochen immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.

Titelfoto: RTL / Bernd Jaworek