Ehe-Aus bei GZSZ-Star Niklas Osterloh: Nach fast zehn Jahren ist alles vorbei

Berlin - Aus und vorbei! GZSZ-Star Niklas Osterloh (37) und seine Ehefrau Tini (39) haben sich getrennt.

Niklas Osterloh (37) verkörpert bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" die Rolle des Paul Wiedmann. © RTL / Rolf Baumgartner

Nach knapp zehn Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Töchtern machte der 37-jährige das Liebes-Aus am Montag auf Instagram öffentlich.

"Ihr Lieben, es wird langsam Zeit, das mit euch zu teilen. Einige von euch haben es vielleicht auch schon mitbekommen ...", leitete Osterloh den gemeinsam mit Tini veröffentlichten Beitrag ein. Weil die Nachricht inzwischen auch die Presse erreicht habe, wollte das Paar nun selbst Stellung beziehen.

"Tini und ich haben uns dazu entschieden, als Paar getrennte Wege zu gehen", verkündeten sie in dem Posting. Diese Entscheidung sei ihnen nicht leichtgefallen, machten sie klar.

Warum die Beziehung zerbrochen ist, verrieten die beiden bislang nicht. Stattdessen richten sie den Blick auf ihre Familie. Die gemeinsamen Töchter sollen trotz der Trennung in einem stabilen und geschützten Umfeld aufwachsen.

Auch Osterlohs Management bestätigte die Trennung gegenüber "RTL". "Unsere Kinder werden uns für immer miteinander verbinden. Sie sind das Wichtigste in unserem Leben, und wir werden alles dafür tun, ihnen weiterhin ein liebevolles, stabiles und unbeschwertes Umfeld zu geben", hieß es in dem Statement.