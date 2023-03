28.03.2023 10:24 649 Gute Zeiten für GZSZ-Fans: Serienstar ist heute in Dresden!

Am heutigen Dienstag (um 18 Uhr) kommt GZSZ-Star Iris Mareike Steen zur Autogrammstunde in die Altmarkt-Galerie in Dresden!

Von Katrin Koch

Titelfoto: Imago/eventfoto54