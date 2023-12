GZSZ: Gibt es trotz Sucht-Drama Chancen auf ein Liebes-Comeback?

Finden Toni und Erik wieder zueinander? © RTL – Rolf Baumgartner

Hintergrund: Bei einem Einsatz in New York kam es zu einem Schusswechsel, wobei die Polizistin verletzt wurde. Die Ärzte verschrieben Toni daraufhin Schmerztabletten, von denen sie nun abhängig ist.

Seit ihrer Rückkehr in den Kolle-Kiez ist sie nicht mehr dieselbe. Im Interview mit "RTL" verriet "Toni Ahrens"-Darstellerin Olivia Marei (33), was dies mit ihrem Ex-Partner Erik (gespielt von Patrick Heinrich, 38) mache.

Er sei "so befangen von Tonis Rückkehr und von all den Gefühlen, die damit einhergehen, dass es ihm gar nicht so sehr auffällt, dass sie nicht mehr die Alte ist", verriet die 38-Jährige im Gespräch und erklärte weiter: "Und das, was er wahrnimmt, projiziert er auf sich und schiebt es ihrerseits auf Stolz, Selbstschutz oder ihre Kränkung. Ist kompliziert!"

Gibt es dennoch Hoffnung für ein Erni-Comeback? "Eigentlich ist ja schon alles da. Die nie erloschenen Gefühle, die Spannung, die Sehnsucht", erklärte der Soap-Liebling. "Ich glaub', es braucht bei den beiden einfach den einen richtigen Moment - diesen, in dem der Verstand kurz Pause macht, Stolz abfällt und sie sich beide im Gefühl verlieren."