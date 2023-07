GZSZ-Star Anne Menden sticht mit Paul Watson in See

Berlin - Anne Menden (37), bekannt aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" , sticht in See. Zusammen mit der Stiftung um den Tier- und Umweltschützer Paul Watson (72) ist die Schauspielerin als Botschafterin für den Schutz der Meere unterwegs.

Seit Pritam Singh der Chef der US-amerikanischen Sea Shepherd Conservation Society ist, hat sich die Organisation gespalten. Sogar einige Spender haben sich abgewandt. © Guillermo Reverter/Sea Shepherd Conservation Society/dpa

Anne Menden entscheidet sich gegen "Sea Shepherd" und für Paul Watson, der getrennt von der Organisation neue Wege geht.

Auf Instagram begründet sie ihre Wahl so: "Sie haben sich dafür entschieden, ihre Vorgehensweise zu verändern, während wir uns entschieden haben, Sea Shepherd nicht länger zu unterstützen, weil das, was sie taten, in unseren Augen nicht mehr tragbar war."

Die Vorwürfe richten sich dabei an den Geschäftsführer Pritam Singh, der aktuell Chef der US-amerikanischen "Sea Shepherd Conservation Society" ist.

Singh läutete mit seiner Führung einen Richtungswechsel ein, weg vom Direct-Action-Ansatz und hin zur Meeresforschung. Die radikalen Aktionen, die tatsächlich etwas bewirkt haben, sollten so Geschichte werden. Auch Watson, der einmal gesagt haben soll, es braucht einen Piraten, um einen Piraten aufzuhalten, musste gehen. Dabei hatte er die Organisation 1977 gegründet.

Singh, der auch Immobilieninvestor ist, habe sogar seetaugliche Schiffe verschrotten lassen und "Hotels verwaltet, die Delphine in Gefangenschaft hielten", wie das Jacobin Magazin herausgefunden hat. Das sind aber nur einige der Vorwürfe.