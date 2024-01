GZSZ-Star Thomas Drechsel geht mit Serien-Idee pleite

Thomas Drechsel (37) hat sich auch abseits von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" als Kaffee-Unternehmer versucht. © Screenshot/Instagram/thomas.drechsel.official (Bildmontage)

In den vergangenen 15 Jahren legte Max Krüger, den die meisten Zuschauer wohl eher unter seinem Spitznamen Tuner kennen, eine beachtliche Entwicklung in der Daily Soap hin.

Vom rüpelhaften Rowdy, der viel Zeit an der Gaming-Konsole verbrachte, wandelte er sich schließlich zum sympathischen Millionär - dank Kaffee.

Max bietet nicht nur im "Vereinsheim" verschiedenste Edel-Röstungen der beliebten Bohne an, sondern hat dabei auch gleich an die Kleinsten gedacht und mit seinem Kinderkaffee voll ins Schwarze getroffen.

Was in der TV-Serie funktioniert, kann doch auch im wahren Leben von Erfolg gekrönt sein, dachte sich der Tuner-Darsteller und so gründete Drechsel 2021 sein eigenes Kaffee-Unternehmen.

Anders als in der Fiktion, sollte sich in der Realität der gewünschte Erfolg jedoch nicht einstellen, wie der 37-Jährige kürzlich im GZSZ-Podcast verriet.