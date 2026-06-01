Bahnt sich bei diesem ehemaligen GZSZ-Star etwa ein Serien-Comeback an?
Berlin - Ende Mai hat sich Ex-GZSZ-Star Nadine Hofmann (50) überraschend bei ihren Fans zurückgemeldet, aber steckt hinter ihrem unerwarteten Social-Media-Auftritt womöglich mehr als die reine Nostalgie?
"Du kennst mein Gesicht, aber Du weißt nicht mehr, woher, oder?" präsentierte sie sich den GZSZ-Anhängern mehr oder weniger aus dem Nichts nach mehr als 25 Jahren ohne einen großen Auftritt in der Öffentlichkeit bei Instagram.
Will Hofmann einfach nur einen neuen Weg beschreiten und ihre Fans nach so langer Zeit wieder an ihrem Leben teilhaben lassen, oder bezweckt sie etwa mehr damit?
Die User hatten die 50-Jährige nämlich mitnichten vergessen und sofort wiedererkannt. Und dabei kam schnell auch eine wichtige Frage auf: "Hättest Du denn Interesse an einem GZSZ-Comeback?", wollte eine Followerin in der Kommentarspalte wissen.
Gesagt hat Nadine zwar nichts, aber ihre Antwort sprach trotzdem Bände, denn sie hat mit einem roten Herz darauf reagiert. Sie scheint einer Rückkehr also durchaus nicht abgeneigt zu sein.
Schließlich erfolgte auch ihr Abgang einst nicht ganz freiwillig, wie sie in einer Frage-Antwort-Runde nochmals berichtete. "Ich war eigentlich schon in den Vertragsverhandlungen fürs nächste Jahr", erinnerte sich die Schauspielerin.
Nadine Hofmann beantwortet User-Fragen bei Instagram ...
... und liest GZSZ-Fanpost von damals vor
Ist Nataly Jägers Geschichte bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vielleicht doch noch nicht auserzählt?
Demnach sei auch schon alles vertraglich so weit besprochen gewesen, "und dann hieß es doch auf einmal, dass die Rolle der Nataly leider auserzählt ist", berichtete sie wehmütig.
Genau darauf spielte auch die Userin in ihrem Comeback-Vorschlag an: "Wie geil wäre das denn, wenn Nataly eben doch nicht auserzählt ist und plötzlich vor Jo Gerners Tür steht?", schlug sie vor.
Möglich wäre das allemal, zumal es die Macher der Daily Soap ja sogar quasi schon geschafft haben, eine Tote wieder auferstehen zu lassen. Bei Frau Jäger wäre das freilich aber gar nicht so kompliziert.
Hofmanns Figur, die damals noch unter dem Namen Dehmel in der Serie mitspielte, musste bei ihrem Ausstieg im Jahr 2000 nämlich nicht den Serientod sterben.
Nachdem Nataly Joachim den Autounfall angelastet hatte, bei dem sie ihr Kind verlor und Gerner zur Strafe entmannen wollte, zog sich die Medizinstudentin aus Berlin zurück, um ihr Glück in Frankreich zu suchen.
Ein Wiedersehen im Kolle-Kiez wäre also durchaus denkbar und Nadine Hofmann wäre nicht der erste ehemalige GZSZ-Star, der nach langer Zeit an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/nadine.hofmann.offiziell (Bildmontage)