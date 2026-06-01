Bahnt sich bei diesem ehemaligen GZSZ-Star etwa ein Serien-Comeback an?

Berlin - Ende Mai hat sich Ex-GZSZ-Star Nadine Hofmann (50) überraschend bei ihren Fans zurückgemeldet , aber steckt hinter ihrem unerwarteten Social-Media-Auftritt womöglich mehr als die reine Nostalgie?

Nadine Hofmann (50) scheint sich ein Comeback bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vorstellen zu können. © Screenshot/Instagram/nadine.hofmann.offiziell (Bildmontage)

"Du kennst mein Gesicht, aber Du weißt nicht mehr, woher, oder?" präsentierte sie sich den GZSZ-Anhängern mehr oder weniger aus dem Nichts nach mehr als 25 Jahren ohne einen großen Auftritt in der Öffentlichkeit bei Instagram.

Will Hofmann einfach nur einen neuen Weg beschreiten und ihre Fans nach so langer Zeit wieder an ihrem Leben teilhaben lassen, oder bezweckt sie etwa mehr damit?

Die User hatten die 50-Jährige nämlich mitnichten vergessen und sofort wiedererkannt. Und dabei kam schnell auch eine wichtige Frage auf: "Hättest Du denn Interesse an einem GZSZ-Comeback?", wollte eine Followerin in der Kommentarspalte wissen.

Gesagt hat Nadine zwar nichts, aber ihre Antwort sprach trotzdem Bände, denn sie hat mit einem roten Herz darauf reagiert. Sie scheint einer Rückkehr also durchaus nicht abgeneigt zu sein.

Schließlich erfolgte auch ihr Abgang einst nicht ganz freiwillig, wie sie in einer Frage-Antwort-Runde nochmals berichtete. "Ich war eigentlich schon in den Vertragsverhandlungen fürs nächste Jahr", erinnerte sich die Schauspielerin.