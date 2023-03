Kaum zu glauben: Aus diesem süßen Fratz ist ein echtes GZSZ-Biest geworden

Chryssanthi Kavazi hat anlässlich des "Let's Dance"-Mottos "born in" einige Kinderfotos bei Instagram gepostet. © Screenshot/Instagram/chriss_cross (Bildmontage)

Spätestens auf dem letzten Bild der Kinderfoto-Serie, die die Schauspielerin bei Instagram gepostet hat, ist die heute 34-Jährige eindeutig zu erkennen.

Ob sie damals schon geahnt hat, dass sie eines Tages als TV-Star einem Millionenpublikum bekannt sein würde? Auf jeden Fall hat der kleine Sonnenschein sich wohl nicht ausgemalt, dass sie ausgerechnet als weiblicher Bösewicht Karriere machen würde.

Denn mit ihrer Serien-Figur wird man wohl stets Attribute wie Hinterhältigkeit, Skrupellosigkeit oder Rachsucht in Verbindung bringen. Mit der Privatperson, die sich hinter dieser Rolle verbirgt, hat das freilich rein gar nichts zu tun.

Und genau das will Chryssanthi dem Publikum aktuell auch mit ihren Auftritten bei "Let's Dance" näherbringen. Der Instagram-Post steht nämlich im Zusammenhang mit der RTL-Tanzshow.

Am Freitag hieß das Motto nämlich "born in" und das war bei der hübschen Deutsch-Griechin "1989 in Wolfenbüttel" der Fall, wie sie zu den Schnappschüssen schrieb, genauer gesagt am 28. Januar.