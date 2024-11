Neue Rolle führt GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt nach Bayern: "Wie ein Neuanfang"

GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (38) schließt weitere Gastauftritte nicht aus. © Patrick Seeger/dpa

Für eine Gastrolle in der BR-Serie "Dahoam is Dahoam" nahm Schlönvoigt den Weg von Berlin in den Süden Deutschlands auf sich - vom Kolle-Kiez ins bayrische Lansing. Eine erfrischende Erfahrung, wie der 38-Jährige fand.

"Plötzlich an einem anderen Ort zu sein, mit einem neuen Team und einer anderen Atmosphäre, hat mich an meine Anfangszeit erinnert. Es war ein bisschen wie ein Neuanfang und diese frische Energie tut immer gut", erklärte Jörn Schlönvoigt im Interview mit spot on news.

GZSZ-Fans kennen den TV-Star seit 2004 in seiner Rolle als Philip Höfer. Am "Dahoam is Dahoam"-Set spielt Schlönvoigt die Figur des Lasse Hein, der in der Serie Apothekerin Tina (Anita Eichhorn, 33) den Kopf verdreht und für einige Unruhe sorgt.

Mit seiner Stammrolle habe der neue Charakter nur wenig zu tun: "Die beiden haben nicht wirklich etwas gemeinsam, die Charaktere sind sehr unterschiedlich. Aber das hat es auch besonders interessant gemacht, die Rolle zu entwickeln", so Schlönvoigt.