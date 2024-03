Erkannt? Hinter dieser Beauty steckt eine GZSZ-Legende

Berlin - GZSZ-Fans dürften sie sofort erkannt haben. Seit über 20 Jahren flimmert Ulrike Frank schon über die TV-Bildschirme. Als taffe Geschäftsfrau Katrin Flemming ist die 55-Jährige mit ihrem Partner in Crime Jo Gerner wohl das GZSZ-Urgestein .

Powerfrau Katrin Flemming (Ulrike Frank) ist aus dem Kolle-Kiez kaum wegzudenken. © © RTL/Anna Riedel

Neben dem Kolle-Kiez hat die Schauspielerin noch eine weitere große Leidenschaft: das Theater. So hat der GZSZ-Star anlässlich des Welttheatertages in der Fotokiste gekramt.

Ein Bild sticht bei der Collage besonders hervor: Sie in jungen Jahren. Doch auch in schwarz-weiß wissen die eingefleischten GZSZ-Fans sofort, wer da in die Kamera guckt:

"Sieht in jedem Alter top aus", "Hübsch, sympathisch und eine tolle Schauspielerin" oder "Tolle Frau, damals und heute", freuen sich ihre Anhänger im Netz.

Manch einer will gar eine Ähnlichkeit zum damaligen Teenie-Star Sarah Michelle Gellar (46) erkannt haben. Die blonde Beauty brach Anfang der 2000er als Buffy die Vampirjägerin so manches Herz.