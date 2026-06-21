Tödliches Geheimnis bei GZSZ: Kommt Toni der Doppelmörderin auf die Schliche?
Berlin - Nervenaufreibender Krimi bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten": Mit Nina treibt eine Doppelmörderin im Kolle-Kiez ihr Unwesen. Angst ist ihr ständiger Begleiter, denn jederzeit könnte die Wahrheit ans Licht kommen.
Toni ist ihr dabei auf den Fersen, und der spannende Fall könnte für die Polizistin endlich die entscheidende Wendung nehmen. Die gefundene Tatwaffe bringt sie auf eine heiße Spur.
Als sie den Verkäufer der illegalen Waffe ausfindig macht, erfährt sie, dass diese ursprünglich Zoe gehörte. Damit wird klar: Der Täter muss aus dem engsten Umfeld der Ex-Profikillerin stammen. Ein Durchbruch scheint zum Greifen nah und könnte sich die Finger verbrennen.
Während Toni weiter fieberhaft ermittelt, ahnt sie nicht, dass die gesuchte Person längst mitten in ihrem Leben steht. Die Erkenntnis, dass ausgerechnet ihre eigene Familie mit den Morden verbunden ist, dürfte Tonis bis ins Mark erschüttern.
Fakt ist: Seit Nina Zoe und Carlos auf dem Gewissen hat, raubt ihr die Tat den Schlaf.
Doch nicht nur die Angst vor der Entdeckung macht ihr zu schaffen. Besonders schwer wiegt, dass die Zweifach-Mutter nun auch ihre eigene Schwester Jessica in ihr Kartenhaus der Lügen verwickelt hat.
An Carlos Grab sieht Jessica eine verkleidete Frau: Es ist Nina! Die Puzzlesteine setzen sich zusammen und für Jessica steht die Welt Kopf, als sie hinter das blutige Geheimnis ihrer Schwester kommt.
GZSZ: Jessica steht nach der Erkenntnis unter Druck
Nina bestätigt ihr die Tat und fleht ihre Schwester an, sie nicht der Polizei auszuliefern. Doch der Druck wird immer größer: Nina muss nicht nur mit der Angst leben, entdeckt zu werden, sondern auch damit, dass ihre Tat ihre Familie zerstört.
Die ständige Maskerade fordert ihren Tribut. Nina zerbricht trotz aller Bemühungen innerlich an den brisanten Geschehnissen und kann den Alltag kaum noch stemmen. Trotz der erdrückenden Last kann sie sich Philip wegen ihres schlechten Gewissens nicht anvertrauen.
Wie wird der restliche Kolle-Kiez auf die Enthüllung der Doppelmörderin reagieren?
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