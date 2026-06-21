Tödliches Geheimnis bei GZSZ: Kommt Toni der Doppelmörderin auf die Schliche?

Berlin - Nervenaufreibender Krimi bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten ": Mit Nina treibt eine Doppelmörderin im Kolle-Kiez ihr Unwesen. Angst ist ihr ständiger Begleiter, denn jederzeit könnte die Wahrheit ans Licht kommen.

Jessica sieht völlig überraschend Nina an Carlos' Grab. © RTL

Toni ist ihr dabei auf den Fersen, und der spannende Fall könnte für die Polizistin endlich die entscheidende Wendung nehmen. Die gefundene Tatwaffe bringt sie auf eine heiße Spur.

Als sie den Verkäufer der illegalen Waffe ausfindig macht, erfährt sie, dass diese ursprünglich Zoe gehörte. Damit wird klar: Der Täter muss aus dem engsten Umfeld der Ex-Profikillerin stammen. Ein Durchbruch scheint zum Greifen nah und könnte sich die Finger verbrennen.

Während Toni weiter fieberhaft ermittelt, ahnt sie nicht, dass die gesuchte Person längst mitten in ihrem Leben steht. Die Erkenntnis, dass ausgerechnet ihre eigene Familie mit den Morden verbunden ist, dürfte Tonis bis ins Mark erschüttern.

Fakt ist: Seit Nina Zoe und Carlos auf dem Gewissen hat, raubt ihr die Tat den Schlaf.

Doch nicht nur die Angst vor der Entdeckung macht ihr zu schaffen. Besonders schwer wiegt, dass die Zweifach-Mutter nun auch ihre eigene Schwester Jessica in ihr Kartenhaus der Lügen verwickelt hat.

An Carlos Grab sieht Jessica eine verkleidete Frau: Es ist Nina! Die Puzzlesteine setzen sich zusammen und für Jessica steht die Welt Kopf, als sie hinter das blutige Geheimnis ihrer Schwester kommt.