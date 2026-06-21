GZSZ-Star nimmt an eigener Beerdigung teil: "Bereue keine Sekunde"

Berlin - " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " macht's möglich: Nach dem Serientod von Carlos Lopez hat Patrick Fernandez (41) an der Beerdigung seiner Figur teilgenommen.

Carlos Lopez ist dem gleichen Mörder zum Opfer gefallen, der schon seine Frau Zoe erschossen hatte. © RTL / Benjamin Kampehl

Der gescheiterte Bauunternehmer wurde, wie seine Frau Zoe, erschossen und mittlerweile weiß man auch, wer der Täter ist.

Mit Zoe und Carlos scheiden kurz nacheinander zwei wichtige Figuren aus der Daily Soap aus. Und auch der Mörder ist kein Unbekannter, sodass die Macher für die Crime-Story sogar gleich drei Serien-Lieblinge opfern.

Jetzt heißt es aber erst einmal Abschied von Carlos nehmen. Bei seiner Beerdigung stehen sein bester Kumpel Michi und seine Ex-Frau Jessica an seinem Grab und eben auch Fernandez - natürlich nur als Beobachter im Hintergrund.

"Wir sind auf dem Friedhof und ich bin zu Besuch, um abzuschließen bei Carlos Lopez auf seiner Beerdigung", erzählt Patrick in einem RTL-Interview. Der Abschied sei viel emotionsgeladener gewesen, als er es sich selbst vorgestellt habe, berichtet der Schauspieler.

"Als ich vor dem Grab stand - ich habe alles gespürt", erinnert er sich. Er hätte komplett loslassen und losheulen können, "aber die arbeiten da", stellt er lachend fest.