GZSZ-Star nimmt an eigener Beerdigung teil: "Bereue keine Sekunde"
Berlin - "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" macht's möglich: Nach dem Serientod von Carlos Lopez hat Patrick Fernandez (41) an der Beerdigung seiner Figur teilgenommen.
Der gescheiterte Bauunternehmer wurde, wie seine Frau Zoe, erschossen und mittlerweile weiß man auch, wer der Täter ist.
Mit Zoe und Carlos scheiden kurz nacheinander zwei wichtige Figuren aus der Daily Soap aus. Und auch der Mörder ist kein Unbekannter, sodass die Macher für die Crime-Story sogar gleich drei Serien-Lieblinge opfern.
Jetzt heißt es aber erst einmal Abschied von Carlos nehmen. Bei seiner Beerdigung stehen sein bester Kumpel Michi und seine Ex-Frau Jessica an seinem Grab und eben auch Fernandez - natürlich nur als Beobachter im Hintergrund.
"Wir sind auf dem Friedhof und ich bin zu Besuch, um abzuschließen bei Carlos Lopez auf seiner Beerdigung", erzählt Patrick in einem RTL-Interview. Der Abschied sei viel emotionsgeladener gewesen, als er es sich selbst vorgestellt habe, berichtet der Schauspieler.
"Als ich vor dem Grab stand - ich habe alles gespürt", erinnert er sich. Er hätte komplett loslassen und losheulen können, "aber die arbeiten da", stellt er lachend fest.
Patrick Fernandez: "Das kann ich nur empfehlen"
Aber ist es nicht komisch, quasi bei seiner eigenen Beerdigung dabei zu sein? "Ich bereue keine Sekunde, diese Entscheidung getroffen zu haben, hier zu sein", verrät der 41-Jährige, ganz im Gegenteil.
"Das kann ich nur empfehlen, falls irgendein Kollege mal so einen coolen Zufall hat, dass man zu seiner eigenen Beerdigung gehen kann", bemerkt er mit einem Grinsen im Gesicht.
Schließlich habe er "dem Chaoten" - gemeint ist Carlos - "für dreieinhalb Jahre meinen Körper, meine Seele geschenkt und wir haben zusammen diesen Carlos Lopez kreiert, den auch ihr Fans auf der Straße immer begrüßt."
Dass er oftmals für sein Alter Ego gehalten wird, stört ihn dabei gar nicht: "Ich feiere das, ich gehöre dem Publikum, ich gehöre Euch, ich mag es. Ich glaube, ich bin richtig in dem Beruf, den ich gewählt habe."
Mit dem Tod von Carlos ende für ihn ein Zyklus, hebt Patrick Fernandez hervor, "aber Du wirst immer in meinem Herzen bleiben, ich werde Dich nie vergessen", verabschiedet er sich von seiner Rolle.
Wie es jetzt ohne Zoe und Carlos im Kolle-Kiez weitergeht, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL