Unfreiwilliges Geständnis bei GZSZ: "Ich will Dich!"

Nach einer Gin-Verkostung mit John (l.) ist Philip mächtig betrunken und gesteht Jessica in einer Textnachricht seine Gefühle. © RTL / Rolf Baumgartner

"Jessica, hab ihr geschrieben", klärt der Blondschopf ihn auf und liest sein Liebesgeständnis lallend vor, auch wenn John das für keine gute Idee hält.

"Ich habe keine Lust mehr, so zu tun, als wäre nichts. Ich muss ständig an Dich denken. Ich glaube, Du denkst auch an mich. Ich weiß, es ist kompliziert, aber ich kann mir nicht länger selbst was vormachen. Ich will Dich!"

Anschließend bedankt er sich bei seinem Bruder, ohne den er das nach eigener Aussage niemals durchgezogen hätte. "Hat sie es schon gelesen, oder kannst Du es noch löschen?", will John wissen.

"Bist Du irre, ich stehe zu meinen Gefühlen, ich ziehe überhaupt nichts zurück", weist Philip ihn zurecht. "Jetzt hat sie es auch schon gelesen", stellt der Arzt fest, als er die Lesebestätigung erhält. "Gleich wissen wir, ob Jessi auch so fühlt."

Wie Jessica auf diese unverhoffte Liebesbotschaft reagieren wird, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.