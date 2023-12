Warme Weihnachtsgefühle bei GZSZ: "All I Want For Christmas Is ..."

Also heißt es, sich so gut es geht aus dem Weg zu gehen, was bei der gemeinsamen Arbeit aber natürlich schwerfällt, und die eigenen Gefühle zu unterdrücken.

Jessica und Philip realisieren, dass sie Gefühle füreinander haben. © RTL / Rolf Baumgartner

Nachdem die Verwaltungschefin vom Jeremias die Weihnachtsfeier der Belegschaft gestrichen hat, gelingt es Philip, seine Kollegen auf die Gästeliste einer Party im "Mauerwerk" zu setzten - John sei Dank.

Und während alle zu weihnachtlichen Klängen feiern und tanzen, kommt es zwischen Ninas Schwester und Johns Bruder zu einer fast schon magischen Begegnung an der Bar.

Die Blondine will gerade für Getränkenachschub sorgen, als die versehentlich angerempelt wird und ihre Tasche herunterfällt. Und natürlich ist es der Arzt, der sich sofort Gentleman-like zu ihr herunterbückt, um beim Aufsammeln der Sachen behilflich zu sein.

Dabei kommen die beiden sich sehr nahe, schauen sich tief in die Augen und begreifen wohl zum ersten Mal so richtig, dass hier echte Gefühle im Spiel zu sein scheinen - während im Hintergrund der Weihnachts-Hit "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey (54) läuft ...

