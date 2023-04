GZSZ: Rückfall in alte Zeiten? Erik schmiedet riskanten Plan

Berlin - So kann es nicht mehr weitergehen! Die Fernbeziehung macht Erik mehr zu schaffen als gedacht. Dass er sich nun auch noch in Sarah verliebt hat , hat seiner Meinung nur einen einzigen Grund: Die Distanz.

Nihat (l.) ahnt nicht, dass Erik eine Riesen-Dummheit plant. © RTL / Rolf Baumgartner

In die USA einreisen kann Erik aufgrund seiner Knast-Vergangenheit allerdings nicht. Auch ein gemeinsamer Urlaub in Mexiko, sowie ein Überraschungsbesuch kamen bislang nicht zustande.

Erik aber kommen längst Zweifel, ob ihre Liebe die Fernbeziehung tatsächlich übersteht. Seine Lösung: Sie müssen sich unbedingt sehen.

Dafür schmiedet der Koch allerdings einen riskanten Plan, wie die Wochenvorschau bereits zeigt. Mit einer falschen Identität inklusive gefälschtem Pass will er zu Toni in die USA.

"Das ist perfekt. Und Richard Meyers gibt es bestimmt, wie Sand am Meer", ist Erik vom ersten Entwurf beeindruckt. Am Telefon bespricht er mit seinem "Dealer" weitere Details.

Dieser macht ihm allerdings klar, dass er für den Pass tief in die Tasche greifen muss, denn Qualität hat ihren Preis: "Du kannst dir auch 'ne billigere Fake-ID holen, dann ziehen sie dich an der Grenze raus und das war's. Mit der hier, ist deine Einreise in die USA safe", versichert er Erik.

Wird der Ex-Knacki nur um seine Beziehung wieder kriminell? Und wie wird Toni reagieren, wenn sie von dem leichtsinnigen Vorhaben Wind bekommt? Die Polizistin hat schon einmal die Liebes-Notbremse gezogen, als Erik rückfällig geworden ist.