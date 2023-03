Neue Liebe für Erik? GZSZ-Fans zittern um Erni

Berlin - Das schmeckt den GZSZ-Fans überhaupt nicht. Erik hat sich verliebt! In Sarah, die Freundin von Leon. Eine in vielerlei Hinsicht problematische Geschichte.

"Hatten wir noch nicht genügend Fremdgeh- und Trennungsstorys? Kann man Toni und Erik nicht zusammen lassen?", "Ochneeee wieso müsst ihr immer alles kaputt machen? Erik war doch so glücklich mit Toni und jetzt sowas", "Das war ja sowas von klar. Schon wieder ein Liebes-Aus" oder "Bei GZSZ ist nichts von Dauer" beschweren sich die User via Instagram.

Toni ist immer noch in den USA. Bröckelt jetzt die Liebe mit Erik? © RTL / Pascal Bünning

Auch deshalb gibt es nur eine Lösung: "Toni muss schleunigst wieder in den Kiez kommen, sonst dreht Erik noch durch", bemerkt ein GZSZ-Fan. Bis es so weit ist, dürfte es aber noch dauern. Schauspielerin Olivia Marei (33) verabschiedete sich vergangenes Jahr in die Babypause. So wird Toni vermutlich erst im Herbst zurückkehren.

Schnell entwickelten sich Toni und Erik zum absoluten Traumpaar. In Fankreisen werden sie liebevoll nur noch Erni genannt, was selbst GZSZ übernahm. Nun aber droht die Trennung. Es wäre nicht das erste Mal.

Weil Erik wieder straffällig geworden war, zog Toni bereits einen Schlussstrich, später kamen sie aber doch wieder zusammen. Die Chancen für ein erneutes Liebes-Comeback sind also da, falls es überhaupt zum Beziehungs-Aus kommt.