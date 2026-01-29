Wie lange geht das heimliche GZSZ-Liebes-Dreieck noch gut? "Er kommt da nicht mehr raus"
Berlin - Sie können nicht die Finger voneinander lassen: Bei GZSZ wird die Affäre zwischen Matilda und Erik immer intensiver. Während vor allem die Gerner-Tochter Erik vollkommen verfallen ist, plagt ihn das schlechte Gewissen. GZSZ-Fans ahnen schon: Das kann nicht mehr lange gut gehen!
"Für Erik ist es sehr schwer, zwischen den Fronten zu stehen. Es macht ihn maximal fertig. Er kommt da nicht mehr raus beziehungsweise weiß nicht wie", erklärt Schauspieler Patrick Heinrich (40) bei RTL.
Eigentlich sollte der Küchen-Sex im Mauerwerk eine einmalige Sache sein, doch wirklich loslassen konnte er nicht. So ist aus dem Ausrutscher mittlerweile eine feste Affäre geworden - inklusive Hoteltreffen, wo sie sich ihrer Leidenschaft hingeben.
"Der Reiz für beide an der Affäre ist auch das Körperliche, aber ich glaube auch, dass sie sich lieben", sagt Schauspielerin Anna-Katharina Fecher (37).
Das ist auch das Problem. Die noch frische Ehe will Erik nicht beenden, doch auch Matilda kriegt er einfach nicht aus seinem Kopf.
"Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Er kann und möchte es Toni nicht sagen, weil das eine Katastrophe zur Folge hätte. Bei Matilda ist er emotional auch so drin, dass er es auch nicht hinbekommt, es zu beenden. Demzufolge ist er kurz und knapp am Arsch", fasst es der GZSZ-Star passend zusammen.
GZSZ-Star Patrick Heinrich gibt Ausblick
Was es für den Ex-Knacki so kompliziert macht: Die Gefühle für Toni werden trotz der Affäre nicht weniger. Sie ist und bleibt seine Traumfrau. Auch deswegen kann er sich einfach nicht entscheiden.
Aber reicht das Matilda?
Sie weiß, dass sie Erik nie ganz für sich haben wird und muss immer wieder vertraute Momente der beiden beobachten.
"In den nächsten Wochen kommen noch viele Probleme auf die beiden zu, weil die Affäre wird ja immer größer. Die Bindung wird intensiver, die Vertrautheit, die Sehnsucht und die Gefühle", gibt GZSZ-Star Patrick Heinrich einen kleinen Ausblick.
Wird aus dem GZSZ-Traumpaar "ErNi" am Ende gar eine Dreiecksbeziehung (ErNiMa) oder trifft Erik endlich eine Entscheidung (ErMa) und bricht mindestens einer das Herz? GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf Abruf auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner