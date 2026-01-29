Wie lange geht das heimliche GZSZ-Liebes-Dreieck noch gut? "Er kommt da nicht mehr raus"

Berlin - Sie können nicht die Finger voneinander lassen: Bei GZSZ wird die Affäre zwischen Matilda und Erik immer intensiver. Während vor allem die Gerner-Tochter Erik vollkommen verfallen ist, plagt ihn das schlechte Gewissen. GZSZ-Fans ahnen schon: Das kann nicht mehr lange gut gehen!

Erik im Gefühlschaos: Er liebt Toni, hat aber eine Affäre mit Matilda (r.). © RTL / Rolf Baumgartner

"Für Erik ist es sehr schwer, zwischen den Fronten zu stehen. Es macht ihn maximal fertig. Er kommt da nicht mehr raus beziehungsweise weiß nicht wie", erklärt Schauspieler Patrick Heinrich (40) bei RTL.

Eigentlich sollte der Küchen-Sex im Mauerwerk eine einmalige Sache sein, doch wirklich loslassen konnte er nicht. So ist aus dem Ausrutscher mittlerweile eine feste Affäre geworden - inklusive Hoteltreffen, wo sie sich ihrer Leidenschaft hingeben.

"Der Reiz für beide an der Affäre ist auch das Körperliche, aber ich glaube auch, dass sie sich lieben", sagt Schauspielerin Anna-Katharina Fecher (37).

Das ist auch das Problem. Die noch frische Ehe will Erik nicht beenden, doch auch Matilda kriegt er einfach nicht aus seinem Kopf.

"Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Er kann und möchte es Toni nicht sagen, weil das eine Katastrophe zur Folge hätte. Bei Matilda ist er emotional auch so drin, dass er es auch nicht hinbekommt, es zu beenden. Demzufolge ist er kurz und knapp am Arsch", fasst es der GZSZ-Star passend zusammen.