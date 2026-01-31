Schockierende Nachricht für GZSZ-Alicia: "Dein Vater hat ..."

Beruflich läuft es für Alicia bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurzeit alles andere als rund, aber zum Glück findet sie Halt und Trost in ihrer Beziehung.

Von Thorsten Meiritz

Alicia wird in der schweren Zeit von Paul aufgefangen. © RTL / Rolf Baumgartner Paul kümmert sich rührend um seine Freundin und bestärkt sie, positiv in die Zukunft zu blicken. Als die Beziehung ihres Onkels Tobias in die Brüche geht, nimmt sie sich seiner an und versucht, ihn wieder aufzubauen. Die Ablenkung tut beiden gut und als dann auch noch Alicias Mutter überraschend zu Besuch kommt, scheint das Familienglück perfekt zu sein, bis Sabine plötzlich über Paul herzieht, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. Der Tischler verabschiedet sich im "Mauerwerk" von den beiden Frauen, um sich einem Auftrag zu widmen. Sabine fragt ihre Tochter misstrauisch, ob sie wisse, um was für einen Auftrag es sich handele. Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) Holt GZSZ-Nina die Fake-Entführung wieder ein? "Die geht in den Knast" "Was hast Du auf einmal gegen Paul?", fragt Alicia argwöhnisch. "Du stichelst die ganze Zeit und unterstellst ihm sonst was", wirft sie ihrer Mutter vor.

Alicia erfährt eine schreckliche Wahrheit