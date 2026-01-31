Schockierende Nachricht für GZSZ-Alicia: "Dein Vater hat ..."
Berlin - Beruflich läuft es für Alicia bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurzeit alles andere als rund, aber zum Glück findet sie Halt und Trost in ihrer Beziehung.
Paul kümmert sich rührend um seine Freundin und bestärkt sie, positiv in die Zukunft zu blicken. Als die Beziehung ihres Onkels Tobias in die Brüche geht, nimmt sie sich seiner an und versucht, ihn wieder aufzubauen.
Die Ablenkung tut beiden gut und als dann auch noch Alicias Mutter überraschend zu Besuch kommt, scheint das Familienglück perfekt zu sein, bis Sabine plötzlich über Paul herzieht, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Der Tischler verabschiedet sich im "Mauerwerk" von den beiden Frauen, um sich einem Auftrag zu widmen. Sabine fragt ihre Tochter misstrauisch, ob sie wisse, um was für einen Auftrag es sich handele.
"Was hast Du auf einmal gegen Paul?", fragt Alicia argwöhnisch. "Du stichelst die ganze Zeit und unterstellst ihm sonst was", wirft sie ihrer Mutter vor.
Alicia erfährt eine schreckliche Wahrheit
"Vielleicht solltest Du ihm nicht ganz so blind vertrauen", gibt ihre Mama zu bedenken, schließlich gebe es keine Garantie.
"Ihr zieht zusammen, baut Euch gemeinsam was auf, und dann kommt der Alltag - die ersten Falten. Und ehe Du Dich versiehst, hat er sich 'ne Neue gesucht - jünger, aufregender, was weiß ich", bemerkt Sabine mit Nachdruck.
"Wie kannst Du so was sagen?", hakt Alicia erstaunt nach. "Ich will doch nur, dass Du vorsichtig bist und dass es Dir nicht so geht wie ..." "Wie wem?", fällt ihre Tochter ihr ins Wort.
Und dann rückt Sabine mit der schrecklichen Wahrheit heraus: "Mir, Dein Vater hat 'ne Affäre", beichtet sie Alicia, der sämtliche Gesichtszüge entgleisen, als sie das hört.
Paul ist ihr zwar nicht untreu, aber Erik hat ihn zum unfreiwilligen Mitwisser seiner Affäre mit Matilda gemacht. Das dürfte Alicia als Tonis dicke Freundin aber natürlich trotzdem nicht gefallen, dass ihr Partner das vor ihr geheim hält.
Wie Alicia auf die Untreue ihres Vaters reagiert und ob auch Paul sein Fett wegkriegt, erfahrt Ihr montags bis freitags, ab 19.40 Uhr, bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner