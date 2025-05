Wolfgang Bahro am GZSZ-Set dem Tod nur knapp "von der Schippe gehopst"

Berlin - Wolfgang Bahro (64) hat sich an die Anfänge am Set von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " erinnert und dabei eine beinahe tödliche Anekdote zum Besten gegeben.

Moderatorin Tanja Bülter (53, v.l.n.r.) hat anlässlich des 33. GZSZ-Jubiläums Wolfgang Bahro (64), Anna-Katharina Fecher (36) und Onno Buß (30) in ihrer Web-Show begrüßt. © RTL

Anlässlich des 33. Jubiläums der beliebten Vorabendserie war der 64-Jährige gemeinsam mit seinem neuesten Serien-Nachwuchs Anna-Katharina Fecher (36) und Onno Buß (30) in der Web-Show von Moderatorin Tanja Bülter (53) zu Gast.

"Ich bin in Folge 185 eingestiegen und das ist schon 'ne Weile her" - es war im Herbst 1992, erinnerte sich das GZSZ-Urgestein an seine Anfänge, bevor eine seiner ersten Szenen eingespielt wurde, die er in einer Badewanne drehen musste.

Dabei rief sich der Schauspieler eine andere Set-Begebenheit ins Gedächtnis, bei der er dem Tod nur knapp "von der Schippe gehopst" sei. Auch hier lag er nach eigener Aussage in einer Badewanne, die in einer sehr engen Kulisse stand.

Als ein Beleuchter gegen einen der umstehenden Scheinwerfer stieß, habe der heute 63-Jährige dabei zusehen können, wie dieser sich langsam in Richtung Wanne neigte, "und ich im letzten Moment noch raus aus'm Wasser", bevor er einen tödlichen Schlag erlitten hätte, berichtete er anschaulich.