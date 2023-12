Halsbrecherische Proben für TV-Show: Zwei Stars in Notaufnahme eingeliefert!

München - Bei Proben für die Sat.1-Show "Stars in der Manege" haben sich mehrere Promis verletzt. Zwei landeten sogar in der Notaufnahme!

"Dabei ist es dazu gekommen, dass meine Bizeps-Sehne gerissen ist, trotz bestem Training und bester Vorbereitung. Tja, was soll ich sagen, es ist halt eben doch ein riskantes Unterfangen, wenn man sich in die Welt der Artisten begibt - spannend, aber nicht ungefährlich."

"Ich sollte an einem fünf Meter hohen Pfahl hochklettern, mich dort irgendwie verschränken und festhalten. Das habe ich alles ganz gut hingekriegt, aber am zweiten Probentag sollten wir zu zweit einen Artisten auffangen, der aus etwa drei Meter Höhe heruntergesprungen ist", erklärte der Schauspieler gegenüber " Bild ".

Bei dem TV-Spektakel , das am 2. Januar ausgestrahlt wird, führen Stars in der Manege im Münchner Circus Krone teils waghalsige Kunststücke vor.

Auch Cathy Hummels (35) zog sich Blessuren im Rahmen der TV-Show zu. © Felix Hörhager/dpa

Auch Ex-Profifußballer Rúrik Gíslason (35) verletzte sich bei den Proben schwer. "Wir haben so gute Fortschritte gemacht. [...] Das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich mir die Hand gebrochen habe", teilte der Isländer in einer Instagram-Story mit.

Laut dem Bericht der "Bild" trug auch Influencerin Cathy Hummels (35) Blessuren in Form von blauen Flecken davon.

"Es war ein krasses hartes Training, aber ich hatte die beste Zeit und Spaß. Meine Trainerin Lena war toll. 'No pain, no gain' war unsere Devise. Ich war am Ende sechs Meter in der Luft, ungesichert. Es war wirklich unbeschreiblich. Trotz der Schmerzen, blauen Flecken und Schürfwunden würde ich jederzeit wieder mitmachen", sagte die Ex-Frau von Fußball-Star Mats Hummels (35).

Auch Schauspielerin Susan Sideropoulos (43) und Influencerin Sarah Harrison (32) verletzten sich im Rahmen der Aufzeichnungen. Harrison soll Prellungen am Rücken erlitten haben, Sideropoulos mehrere Blutergüsse.