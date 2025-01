Harald Glööckler eskaliert im TV-Studio: "Benimm dich jetzt mal, komm runter!"

Istanbul (Türkei) - Die kontrovers diskutierte Fashion-Show "My Style Rocks" hat ihr nächstes Kapitel geschrieben. In ein und derselben Folge wird nicht nur eine DSDS-Siegerin wegen ihres Make-ups zerstört. Eine Sommerhaus-Kandidatin rastet auch noch wegen Harald Glööcklers (59) Bewertung aus.

Michelle Monballijn (45) machte vor Harald Glööckler (59) nicht halt. © YouTube/My Style Rocks Germany

"Für mich passt überhaupt nichts zusammen", kritisiert Glööckler das Outfit von Michelle Monballijn (45), mit dem sie in ein türkisches Museum gehen würde.

Sofort flippt die Sommerhaus-Teilnehmerin von 2021 aus: "Kann ich nicht nachvollziehen, ganz ehrlich. Ich hab was Neues ausprobiert, ich hör da einfach auch nicht mehr drauf. Ich probiere was aus und werde rasiert."

Glööckler will der Ex von Mike Cees (37) erklären, wie es zu seiner Bewertung kam. "Aber anstatt mir zuzuhören direkt diese Attitude, wenn man merkt, es geht nicht in die Richtung, dass man es mag ..." Ausreden lässt Michelle ihn nicht, sie sei "echt geladen", fällt dem Modedesigner immer wieder ins Wort.

Der kann gar nicht fassen, wie unverschämt die 45-Jährige auftritt. "Jetzt rede ich zu Ende, jetzt rede ich zu Ende", schreit er. "Diese zickige Attitude. Anstatt zuzuhören ..." Wieder unterbricht Michelle ihn, sie höre jetzt nicht zu und habe "richtige Wut. Mir platzt grad der Kragen."

Glööckler wird lauter: "Benimm dich jetzt mal, komm runter. Du hast ein Benehmen ... Soll ich sagen, es ist wunderbar, wenn es das nicht ist?!"