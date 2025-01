"Topflappen" und "Bigfoot-Geräusche": Miss Thüringen räumt trotzdem ab

Istanbul (Türkei) - Greta Barthel (25) ist die wohl am kontroversesten diskutierte Kandidatin bei " My Style Rocks ". Jetzt aber hat die frühere Miss Thüringen wieder einen Volltreffer gelandet - trotz kritischer Töne.

Greta Barthel wurde 2020 "Miss Thüringen", trat dann bei der "Miss Germany"-Wahl an. © Patrick Seeger/dpa

In der im türkischen Istanbul produzierten Reality-Fashion-Show, die vor allem durch die Ausraster von Jurymitglied Harald Glööckler (59) schon viel Meme-Potenzial lieferte, kommt die 25-Jährige in einem teilweise durchsichtigen und mit Stickereien verzierten Pullover herein.

Sie wolle mit diesem Outfit, das von einer schwarzen Hose, extrem hohen Plateauschuhen und einer Strickhandtasche ergänzt wird, im Frühling mit Oma und Opa zu Kaffee und Kuchen gehen.

"Wir haben bei uns im Nachbardorf ein Café, das heißt Hexenhäuschen", sagt die aus der Kleinstadt Gernrode im thüringischen Eichsfeld and er A38 stammende Greta. Ihr Outfit sei "cozy" und bringe dennoch die Vibes um das milder werdende Wetter.

Im Frühjahr sei die Miss Thüringen von 2020, die mittlerweile in Singapur lebt, tatsächlich seit längerem wieder in ihrer Heimat.

Auf pure Begeisterung ihrer Konkurrentinnen um DSDS-Siegerin Aneta Sablik (35), dem beinverlängerten Reality-Star Theresia Fischer (32) oder Bachelor-Gewinnerin Mimi Gwozdz (30) stößt ihr Style aber nicht.