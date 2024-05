Eskalation bei "Hart aber fair": AfD-Politiker sorgt mit heftigen Aussagen für Empörung!

Berlin/Köln - Es war ein skandalöser Satz, der hohe Wellen schlug. In einem Interview erklärte AfD-Europa-Spitzenkandidat Maximilian Krah (47): "Ich werde nie sagen, dass jeder, der eine SS-Uniform trug, automatisch ein Verbrecher war." Was ein Parteikollege über diese Aussage denkt, wollte Louis Klamroth (34) am gestrigen Montagabend von Leif-Erik Holm (53, AfD) bei "Hart aber fair" wissen.