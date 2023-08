"Hart aber fair" kommt zurück, doch eine Sache ist anders

Die ARD-Talkshow "hart aber fair"kommt am Montag (14. August) wieder aus der Sommerpause zurück, aber beginnt später als sonst.

Von Denis Zielke

Berlin - Sommerpause aus, Debatte an: Die ARD-Talkshow "hart aber fair" kehrt am Montag (14. August) wieder zurück in den Programmplan und verspricht eine hitzige Diskussion. Die Argumente werden aber später als gewohnt ausgefochten.

Louis Klamroth (33) wird wieder bei "hart aber fair" die Diskussion leiten. © Carsten Koall/dpa "Neue Härte: Kommt die Wende in der Asylpolitik?" lautet das Thema der Auftaktsendung im Ersten. Doch bevor es ans Eingemachte mit Moderator Louis Klamroth (33) geht, regiert König Fußball. Heißt: Statt wie gewöhnlich um 21 Uhr beginnt der Talk erst um 23.15 Uhr. Grund dafür ist die Ausstrahlung der ersten Runde des DFB-Pokalspiels, wenn der 1. FC Köln gegen den VfL Osnabrück kickt. Folgende Gäste befassen sich am Montagabend in der Polit-Talkshow mit dem Asylverfahren in Deutschland:

Das perfekte Dinner "Das perfekte Dinner"-Finale: Salziges Problem auf und am Tisch trübt Stimmung Ruud Koopmans (62): Professor für Soziologie und Migrationsforschung, Humboldt-Universität Berlin, Buchautor "Die Asyl-Lotterie" Thorsten Frei (50, CDU): Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Wiebke Judith: Rechtspolitische Sprecherin bei Pro Asyl Cansin Köktürk: Sozialarbeiterin und Buchautorin Lars Castellucci (49, SPD): Sprecher der Arbeitsgruppe Migration und Integration der SPD-Bundestagsfraktion