Todes-Drama um Junkie Jacky: "Sie lag frierend auf dem Boden"

Hamburg - Der schier ausweglose Sumpf aus Obdachlosigkeit und Sucht hat sein nächstes Opfer gefunden. Jacky ist im Alter von 39 Jahren auf der Hamburger Straße gestorben - nach jahrzehntelangem Drogenkonsum. Ihren Wunsch nach einem geregelten Leben nimmt sie leider mit ins Grab.

Jacky (39) sind der körperliche Verfall und die Verwahrlosung anzusehen. © RTLZWEI

Bereits vor einem Jahr, kurz vor Weihnachten 2024, verlor Jacky den Kampf. In einem ihrer letzten Interviews in der RTLZWEI-Doku "Hartes Deutschland" sagte sie: "Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange lebe."

Sylvia Senger vom "Zwischenstopp Straße, Obdachlosenhilfe Hamburg e.V." berichtet von Jackys Tod kurz vor Weihnachten 2024: "vermutlich an multiplem Organversagen".

Die Helferin eines anderen Vereins habe sie gefunden. "Sie lag frierend auf dem Boden, ist noch ins Krankenhaus gekommen." Dort konnte ihr nicht mehr geholfen werden.

Besonders tragisch: Ihrer Mutter, die immer stolz auf sie gewesen sei, habe sie nicht antun wollen, vor ihr die Erde zu verlassen. Nur war in all den Jahren der Suchtdruck doch stärker als die Aussicht auf ein geregeltes Leben ohne illegale Substanzen.

Jacky wirkte trotz ihrer Ausweglosigkeit oft klar in ihren Gedanken, wenn sie über ihre körperliche Situation sprach. Sie wusste, was es braucht, von den Drogen wegzukommen. Geschafft hat sie es seit ihrem 13. Lebensjahr nicht. Damals begann ihre Drogenkarriere.