Zwei Alkoholiker buhlen um Barbara (63): "Ich bin nicht besoffen, halt's Maul!"

Weißenfels - Jeder Vierte in der Weißenfelser Neustadt lebt von Bürgergeld. Einer von ihnen ist Andreas (52), der aus seiner Alkoholsucht keinen Hehl macht. Und sich mit einem Gleichgesinnten regelmäßig wegen einer Frau in die Wolle kriegt.

Andreas (52) ist seit 17 Jahren arbeitslos, hat keinen Kontakt zu seinen zwei Kindern und ist Alkoholiker. © RTLZWEI

Andreas hat immer denselben Tagesablauf: Aufstehen, vormittags in die Stadt ziehen, "dann saufe ich meine 6, 7, 8 Bier und dann geh’ ich wieder heim". Der gelernte Agrartechniker wird nach einem Sturz aus zehn Metern Höhe arbeitsunfähig, bezieht seit 17 Jahren Arbeitslosengeld. Zudem ist er Single.

"Ich habe eine falsche Frau kennengelernt, die hat mich kaputt gemacht. Ich habe in Naumburg gewohnt, habe die Alte in meine Bude reingelassen, die hat jeden mitgebracht und dann hab ich meine Bude verloren", berichtet er in der neuen Folge der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz Rot Gold - Armutskarte Deutschland".

Nach zweijähriger Obdachlosigkeit hat er zumindest wieder eine Wohnung gefunden. Und Mama Rosemarie (71) gibt ihm Halt in seiner Sucht, von der er nicht wegkommt. Die Rentnerin verwaltet seine 383 Euro Hartz IV, gibt ihm davon jede Woche 50 Euro. "Mutti ist die Beste. Wenn die nicht mehr ist, sterbe ich."

Zu seinen beiden Kindern hat der 52-Jährige keinen Kontakt. Dafür zu Freundin Barbara (63), die er täglich besucht. Die ehemalige Küchenhilfe eines Bergwerks verlässt wegen mehrerer gesundheitlicher Probleme die Wohnung kaum und ist froh, dass sie nicht allein ist.

Andreas behauptet: "Wir sind ein Liebespaar. Das darf nur keiner erfahren, weil ich zu jung bin für die Frau", sagt der elf Jahre jüngere Alkoholiker. Barbara sieht das allerdings ganz anders.