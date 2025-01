Arbeitslose Monika hört nicht auf mit Rauchen: "Ich trinke ja schon so gut wie nichts mehr"

Stefan (31) hat mit Gichtanfällen zu kämpfen. © RTLZWEI

In Bremerhaven ist Monika (51) vorübergehend bei ihrem Ex Stefan (31) eingezogen, denn bei der Arbeitslosen wurde eingebrochen. "Da fühle ich mich nicht wohl. Da muss man ja jetzt immer mit was rechnen. Wie soll ich mich denn wehren? Hab ich keinen Bock, bis alles geregelt ist."

Außerdem kümmert sie sich um den Mann, mit dem sie sechs Jahre zusammen war und mittlerweile ein Jahr getrennt ist. Er hat immer wieder mit Gichtanfällen zu kämpfen, hat Schmerzen in den Füßen und Beinen.

"Wenn ich das rechte Bein belaste mit meinem ganzen Körpergewicht ... Gib mir drei Tage, dann hab ich das auch im rechten", lamentiert der 31-Jährige.

Monika, die mittlerweile "ja schon so gut wie gar nichts mehr" an Alkohol trinke, könne nicht alle Laster ablegen. Sie raucht für ihr Leben gern, komme mit einem Beutel Tabak bis zu sechs Tage hin. "Also vier Beutel im Monat, vielleicht noch 'ne Schachtel der billigen Zigarillos, das war's dann aber auch. Das hält sich in Grenzen."