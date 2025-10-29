Arbeitslose Punkerin sieht sich im TV: "Mein Gott, ich war ganz schön dicht"

Hamburg - Lausi (34) möchte ihr Leben umkrempeln und dafür zunächst einen qualifizierten Alkoholentzug angehen. Partner Paddy (42) ist davon nicht so begeistert, befürchtet Langeweile.

Lausi (34) will ihre Alkoholsucht besiegen. © RTLZWEI

Aktuell ist Lausi krankgeschrieben, erzählt die Punkerin bei "Hartz Rot Gold". Grund hierfür ist ihr bevorstehender Gang in eine Klinik, um ihre Alkoholsucht in den Griff zu bekommen. Nach vier Tagen stationärer Therapie folgen drei Wochen Tagesklinik.

Die Krankenkasse übernimmt für Bürgergeld-Empfänger die kompletten Kosten. Wie hoch diese liegen, davon hat die gebürtige Zwickauerin "keine Ahnung". Sie wisse nur, dass sie maximal 180 Euro im Jahr zuzahlen muss.

Seit ihrer Jugend ist die 34-Jährige alkoholabhängig, habe schon als Elfjährige zur Flasche gegriffen. "Ich hatte in meinem Schrank immer was versteckt. Das hat meine Eltern nicht interessiert beziehungsweise haben sie das nicht gefunden."

Drei Jahre später nahm sie auch erstmals Crystal Meth. Von diesen harten Drogen sei sie seit mehreren Jahren clean. Nun soll auch der Alkohol aus ihrem Leben weichen. Für sie steht jetzt fest: "Weg mit der Scheiß-Plörre!"