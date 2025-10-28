Punker Paddy bei Jobcenter-Termin: "Hab gelernt, wie man den Staat bescheißen kann"
Hamburg - Seit vielen Jahren sind Lausi (34) und Freund Paddy (42) arbeitslos, leben in den Tag hinein, ändern regelmäßig ihren Wohnort. Jetzt will der 42-jährige Punker etwas an seiner Situation ändern. Und bekommt Gegenwind von seiner Partnerin.
Aktuell leben die Bürgergeld-Empfänger in einer WG in Hamburg-St. Pauli. Für Paddy steht ein Termin beim hiesigen Jobcenter an.
Seine Fallmanagerin habe ihn unter anderem für einen zweistündigen Kurs über Chancen und Risiken einer Selbstständigkeit angemeldet.
Nach dem Termin grinst der 42-Jährige. Zwar sei größtenteils Englisch und Ukrainisch gesprochen worden, aber: "Ich hab' gelernt, wie man den deutschen Staat bescheißen kann, weil die Fördermittel brauchst du nicht zurückbezahlen."
Die daneben mit einem Stück Pizza sitzende Lausi verzieht ihr Gesicht: "Was willst du denn jetzt 'ne Selbstständigkeit? Lass doch erst mal normal auf eigenen Füßen stehen", sagt die seit neun Jahren Arbeitslose in der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz Rot Gold".
Hartz Rot Gold: Lausi gegen Selbstständigkeit ihres Freundes Paddy
"Du verstehst es nicht", meckert der gebürtige Dresdner. "Das ist von meiner Fallmanagerin angeordnet, dass ich das dort machen muss." Den Wunsch einer Selbstständigkeit habe der gelernte Dachdecker lediglich angedeutet.
Von einer möglichen Selbstständigkeit im Baugewerbe ist Lausi nicht begeistert. "Das ist eine riesige Herausforderung und kann ganz schnell nach hinten losgehen. Da stehste da und hast trotzdem keine Sicherheit, dass alles so ist, wie man es sich vorstellt."
Sie schlägt eher einen Job in der Sicherheitsbranche vor. Ein "schwachsinniger Gedanke" für Paddy, dessen polizeiliches Führungszeugnis nicht ganz sauber ist. "Im Endeffekt ist es meine Sache, ich muss den Kopf hinhalten", findet er.
